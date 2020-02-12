新冠肺炎澳洲旅遊、教育首當其衝 經濟下行風險大增
澳洲央行經濟分析主管Alexandra Heath說，澳洲旅遊業和教育業在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情中首當其衝，對經濟成長帶來重大下行風險；另外，央行最近的一次經濟展望報告，還沒來得及把產業有可能斷鏈的危機，納入考量。
Heath今（12）日在雪梨談到新冠肺炎對澳洲經濟的衝擊，她說：「我認為我們還不能斷言這只是季度性的衝擊，然後一切都會恢復正常。」一旦疫情影響到中國和澳洲的產出，澳洲央行是否需要採取行動？她表示變數太多，很難斷言。
澳洲央行上周舉行今年第一次政策會議，決定利率按兵不動；預測今年澳洲經濟成長率可由去年的2%提高到2.75%。
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