快訊

信義商圈百貨業績狠掉7成 微風開出百貨業裁員第一槍

哈利向富豪演講一場1548萬 被轟消費母親戴安娜

新冠肺炎澳洲旅遊、教育首當其衝 經濟下行風險大增

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
新冠肺炎疫情嚴重衝擊澳洲旅遊業。 美聯社

澳洲央行經濟分析主管Alexandra Heath說，澳洲旅遊業和教育業在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情中首當其衝，對經濟成長帶來重大下行風險；另外，央行最近的一次經濟展望報告，還沒來得及把產業有可能斷鏈的危機，納入考量。

Heath今（12）日在雪梨談到新冠肺炎對澳洲經濟的衝擊，她說：「我認為我們還不能斷言這只是季度性的衝擊，然後一切都會恢復正常。」一旦疫情影響到中國和澳洲的產出，澳洲央行是否需要採取行動？她表示變數太多，很難斷言。

澳洲央行上周舉行今年第一次政策會議，決定利率按兵不動；預測今年澳洲經濟成長率可由去年的2%提高到2.75%。

澳洲 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

白宮國安顧問：新冠肺炎恐影響美中貿易協議

出現新冠肺炎病徵 鍾南山呼籲：不要在家隔離

口罩也能這樣送！來這裡捐血250cc送一盒500cc送兩盒

新冠肺炎疫情持續發酵 美國經濟短暫受波及

相關新聞

哈利向富豪演講一場1548萬入袋 被轟消費母親戴安娜賺錢

僅管哈利與梅根夫婦遷居加拿大退出王室，今傳英國女王伊莉沙白二世仍要求哈利王子與梅根夫婦，務必帶兒子亞契出席3月9日的國協日（Commonwealth Day）慶典。哈利夫婦若正式出席3月9日的慶典活動，將是兩人宣布退出王室後，首次再度履行王室之責。

「梅克爾接班人」的夭折：德國基民盟主席AKK的閃辭風暴

「梅克爾的指定接班人已經完蛋了，怎麼辦？」梅克爾欽點接班人、執政黨基民盟現任黨主席——克朗普–卡倫鮑爾（AKK）——日前突襲宣布將「辭去基民盟黨主席一職」，並放棄角逐2021德國總理大位。閃電辭職就連基民盟高層亦極為錯愕，但面對黨內嚴重紛歧、極右崛起的權力誘惑，誰有實力接班挑戰2021？AfD在圖林根邦發動奇襲的「選舉政變」，如今已推倒了第一面骨牌，德國今後又該如何與極右派打交道？

飛機停航導致寄往中港澳信件包裹大亂 美星停止收件

美國郵政總局11日通知全球夥伴，因為民航公司暫停航線，影響寄往中國大陸、香港和澳門的信件、包裹和快遞，因此即日起暫停接受...

日本企業改採績效工資制度 不再看重普遍調薪

日本企業爭取勞工的競爭白熱化，已促使愈來愈多的日本企業改採績效型工資，年度勞資薪資協商（春鬥）焦點也不再是基本工資調漲。...

有效！智利標示政策使含糖飲料銷售兩年內下降23%

研究顯示，智利減糖政策有效，新規定使含糖飲料銷售兩年內下降23%。

向中國靠攏？ 杜特爾特終結美菲《訪問部隊協定》

(德國之聲中文網) 菲律賓總統杜特爾特周二(2月12日)宣布，終止與美國的《訪問部隊協定》（VFA）。這個已有20年歷史的協定一但結束，將威脅美國及其盟友的利益。

德國執政保守派議員：不建議禁止華為參與5G

德國執政的保守派國會議員支持對外國廠商參與德國5G行動網路建設採取較為嚴格的規定，不過並不建議禁止中國大陸的華為參加。

伊波拉疫情獲控制 世衛組織受鼓舞

正當全世界聚焦武漢肺炎疫情時，世界衛生組織（WHO）今天表示，剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情已有改善，世衛對此...

澳洲判例 海外出生原住民不得視為外國人驅逐出境

澳洲最高法院最新判例指出，在海外出生的澳洲原住民族人即使沒有澳洲公民身分，澳洲政府也無權依據「移民法」將他定義為「外籍人...

新冠肺炎澳洲旅遊、教育首當其衝 經濟下行風險大增

澳洲央行經濟分析主管Alexandra Heath說，澳洲旅遊業和教育業在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情中首當其衝，對經濟成長...

評／南韓如何走上奧斯卡得獎舞台？

隨著奧斯卡典禮推展，各大獎項大多都如預期頒出，直到第一個驚喜出現——奉俊昊驚喜拿下最佳導演。奉俊昊不僅是南韓第一人，也是繼李安之後，亞洲唯二獲得此殊榮的導演。隨後，頒獎人珍．芳達（Jane Fonda）撕開最佳影片信封的剎那，唸出了《寄生上流》。

180天後生效 菲終止與美軍隊互訪

菲律賓十一日正式通知美國，將退出兩國於一九八八年簽署的菲美軍隊訪問協定（ＶＦＡ）。美國駐菲大使館表示，這是「對美菲同盟具...

熱門新聞

越理髮店「300塊當皇帝」！正妹穿貼身制服全套服務 網嗨：頭癢了

在台灣最有名的日本人是他 在日本卻沒甚麼名氣

影／遇亂流！歐航班機降落五次皆失敗 女乘客崩潰慘叫

在速食店上班11年從未生病 日網友曝關鍵原因

新冠肺炎疫情迅速蔓延 全球股市為何沒大跌？

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。