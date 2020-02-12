哈利向富豪演講一場1548萬入袋 被轟消費母親戴安娜賺錢

僅管哈利與梅根夫婦遷居加拿大退出王室，今傳英國女王伊莉沙白二世仍要求哈利王子與梅根夫婦，務必帶兒子亞契出席3月9日的國協日（Commonwealth Day）慶典。哈利夫婦若正式出席3月9日的慶典活動，將是兩人宣布退出王室後，首次再度履行王室之責。

哈利夫婦在退出王室後必須追求財務獨立，甚至全數歸還裝修別墅的費用240萬英鎊（近9,300萬台幣）公款。哈利夫婦8日出席一場在美國邁阿密舉行的億萬富豪峰會，根據《鏡報》報導稱，光是當晚的演講費，哈利夫婦就將40萬英鎊(約1,548萬台幣)的酬勞入袋，正式展開財務獨立的生活。

哈利出席億萬富豪峰會，光是當晚演講費就將40萬英鎊(約1,548萬台幣)的酬勞入袋。歐新社

當晚的億萬富豪峰會由摩根大通（JP Morgan）集團舉辦，包括微軟創始人比爾·蓋茲、珍妮佛·洛佩茲(Jennifer Lopez)與億萬富翁棒球選手艾力士·羅德里奎茲(Alex Rodriguez)等名人，皆參加了這場年度峰會。哈利王子在妻子梅根的深情開場白下現身，向與會來賓暢談自幼喪母的精神問題，因內心受創，從28歲起開始接受長達7年的心理治療歷程。哈利並非首次談論過這個話題，在2017年，哈利王子在一則公開的紀錄片中，講述母親戴安娜王妃去世後，他如何接受心理諮詢的過程。

由於演講話題涉及母親戴安娜，一些批評者在社群媒體上紛紛表示，這位英國公爵正在「兌現」他母親的記憶，推特上甚至有人批評，「哈利王子現在拖著戴安娜的死來賺錢，真的很噁心。」認為哈利的頭銜必須被完全剝奪。

且由於這場峰會是摩根大通主辦，更遭到輿論撻伐，認為摩根大通向化石燃料公司注入數十億美元，這與之前哈利曾公開譴責化石燃料的排放恐危及地球的形象不符，認為兩人應慎選從哪裡接受資金、及如何接受資金，以達到財務獨立的生活，這對他們而言，將是一個不小的挑戰。

根據王室高層成員達成的協議，哈利夫婦將不再從納稅人資助的主權贈款中獲得任何金錢的資助。以往這項經濟來源大約佔總收入的5％。他們目前大部份的收入來自康沃爾公國(Duchy of Cornwall)。