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日本企業改採績效工資制度 不再看重普遍調薪

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本企業不再強調普遍提高底薪，改採績效工資。 路透

日本企業爭取勞工的競爭白熱化，已促使愈來愈多的日本企業改採績效型工資，年度勞資薪資協商（春鬥）焦點也不再是基本工資調漲。然而，這個趨勢可能不利首相安倍晉三以普遍性工資調漲提振經濟的訴求，企業界抗拒全面調薪，也讓央行的通膨目標難以達成。

路透指出，在今年3月11日「春鬥」談判薪資前夕，日本龍頭企業豐田汽車的工會已表示不再尋求整體的薪資調漲，其他公司與工會的協商也可能跟進這樣的基調。如此一來，企業更有理由不提高整體的勞工福利，因為美中貿易戰、新冠肺炎（武漢肺炎）疫情和全球經濟放緩，已讓企業對管控固定成本更為審慎。

野村證券資深經濟學者Masaki Kuwahara說：「企業調高底薪的動能減弱，而去年10月消費稅上調又增加了家庭的負擔。企業獲利下降亦為加薪的氣氛潑了冷水。」

豐田工會說，工會體認有必要協助公司克服汽車業的快速變化，已同意轉向採用績效工資制度，以吸引人才。

電子產品製造商富士通（Fujitsu）已經採行績效工資制。該公司目的高端技術工程師年薪上看3,000萬日圓（台幣818萬元），但全公司3.2萬名員工的平均年薪約800萬日圓。

根據日本生產力中心的資料，2018年約有57.8%的日本企業採用績效工資制，1999年這個占比只有17.7%。

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