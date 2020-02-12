竊美半數公民個資 解放軍4人被訴

美國司法部長巴維理十日宣布，起訴四名大陸解放軍成員，這四人在二○一七年涉嫌駭入美國消費者信用報告機構「易速傳真（Equifax）」，「有組織與極厚顏無恥地」竊取約一億四千五百萬名美國公民的個人資料及該機構交易機密資訊，這也是史上最大宗資料外洩事件之一。

巴維理在司法部的記者會說，經過兩年調查，以及亞特蘭大聯邦法院大陪審團起訴的九項罪名，四名解放軍成員被控謀畫入侵易速傳真的電腦系統並犯下經濟間諜罪，四人也被控破壞易速傳真的電腦系統與網路詐欺。

司法部以涉犯網路詐欺、電信詐欺、非法入侵電腦與經濟間諜等罪名起訴吳志勇、王乾、許可與劉磊四名大陸解放軍，他們是解放軍總參謀部第五十四研究所成員。一般認為，這四人目前人在大陸。

巴維理十日在司法部舉行記者會，指解放軍駭客透過電腦網路的無授權管道進入易速傳真資料庫，竊取資訊，包括美國公民的個資（社安號碼、出生日期與駕照）、信用紀錄與交易訊息。

「簡言之，幾乎達半數美國人的敏感資料，以及美國公司努力所得的智慧財產，就這樣被一票中國軍人，有組織與極厚顏無恥地犯罪強奪。」巴維理說，中方透過竊取美國個資，用來增進人工智能技術發展，目的在鎖定美國情報系統人員。

巴維理提到，美國掌握竊取美國個人與企業機密資料的單位，與中國國安部和解放軍息息相關；美國大約百分之八十的經濟間諜起訴案件，都與中國政府有關；近年大約百分之六十的貿易機密竊盜案，都與中國有某種關聯。

巴維理說，美國為了確保國家安全與外交政策決策者掌握即時且正確的訊息，和其他國家一樣會蒐集情報，「但我們只會為了合理的國家安全目的蒐集，不會隨意侵害普通人民隱私」。

司法部的起訴書中提到，被告利用易速傳真線上爭議處理機制的網路漏洞為入口，進入竊取用戶資訊；被告利用幾周時間，查找存在資料庫的機密資料，且將資料分割，越過封鎖，轉存到位在國外的電腦。

起訴書提到，為了避開檢查，駭客藏身卅四台伺服器之後犯罪，使用不同地區的網路位址登入試圖混淆，包括台灣、新加坡、瑞士、荷蘭等廿餘國。