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在台灣最有名的日本人是他 在日本卻沒甚麼名氣
日本經濟新聞中文網特約撰述中島惠發現一篇題為《台灣最有名的日本人》的報導，介紹的是YouTube主播三原慧悟。作者根本不知道三原是何許人也，因此懷著驚訝的心情讀了讀這篇文章。
報導稱，三原在YouTube上開設了介紹日本和台灣美食及文化的頻道「三原JAPAN」，短短不到3年，訂閱人數就達到了130萬。雖然三原在日本知名度不高，但卻非常受台灣年輕人歡迎。
在2018年朝日電視台的「香港最有名的日本人」排行榜中，三原排在第五位（1~4位依次為木村拓哉、渡邊直美、西城秀樹及安室奈美惠）。
中島惠自嘲，看來只是她不知道三原罷了，其實他是一個大紅人。這讓作者再次意識到，在海外出名的日本人，有時候在日本並不太為人所知。
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