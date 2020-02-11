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流年不利或造了甚麼孽? 英國女王長孫離婚
英國女王伊麗莎白二世流年不利，上個月發生孫子哈利與孫媳婦梅根發表獨立宣言決定淡出王室，現在又傳出女王長孫彼得菲利浦斯與加拿大籍妻子歐騰離婚，結束12年婚姻關係。彼得菲利浦斯是女王的女兒安妮公主的兒子，今年42歲，是王位第15順位繼承人，也是女王八名孫子當中最年長的。
英國太陽報率先披露此一消息，白金漢宮以個人私事為由不予置評。太陽報引述消息人士的話說，女王大概會自問究竟造了甚麼孽，不幸遭遇接踵而來。
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