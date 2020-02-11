薩爾瓦多國會軍警持槍壓陣 逼在野黨撥款添裝備

愛爾蘭9日舉行大選，10日邁入第二天計票。一直處於邊緣地位的新芬黨（Sinn Fin）顯然比其他黨派贏得更多選票，極有可能嘗試組成新政府。這是令人震驚的選舉結果，因為新芬黨在北愛爾蘭騷亂年代是愛爾蘭共和軍（IRA）旗下的正式政治組織，其邊緣地位直至1998年耶鮮受難日協議簽署後才比較好。

2020-02-11 17:13