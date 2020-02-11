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薩爾瓦多國會軍警持槍壓陣 逼在野黨撥款添裝備

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
薩爾瓦多總統布格磊在軍警戒護下進入國會。歐新社

中美洲國家薩爾瓦多國會9日突然湧入大批軍警荷槍實彈，不是平亂，而是總統布格磊（Nayib Bukele）邀請軍警進入國會殿堂，藉此逼迫在野黨同意一筆1.09億美元的貸款，說是可以強化軍警執法的裝備火力。反對黨斥為前所未有的威脅行為，批評總統像個獨裁者。

布格磊將矛頭對準前任Francisco Flores和Antonio Saca，宣稱「沒人偷錢的話錢就很夠」以及「歸還被偷走的錢」。

薩爾瓦多
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