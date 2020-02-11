黨員「勾結」極右派觸禁忌 梅克爾接班人不選德國總理了

德國執政黨基民黨黨魁凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）10日召開記者會，表示不會代表基民黨參選下屆總理，也不會率領基民黨參加預定明年舉行的下次國會大選，並將在新任黨魁人選確定後交棒。凱倫鮑爾原本被公認是總理梅克爾的接班人。

凱倫鮑爾在記者會上說，她將繼續擔任國防部長職務，並稱她認為相關決定不會影響聯合政府穩定。

梅克爾對凱倫鮑爾的決定表示遺憾。2018年接替梅克爾出任基民黨黨魁的凱倫鮑爾，一直被公認是最有希望的下任總理人選，她棄選總理，和上周德國中部圖林根邦的邦總理選舉有關。

圖林根邦基民黨邦議員在上周的選舉中與極右派另類選擇黨議員合作，幫助另一政黨自民黨邦總理候選人凱默里希當選總理，暴冷擊敗現任左派黨邦總理拉梅洛。由於和極右派合作觸犯二戰後德國政壇主流政黨最大禁忌，梅克爾立即表示圖林根邦的選舉結果「不可原諒」，並表示「必須扭轉這個結果」。凱倫鮑爾趕到圖林根邦，試圖說服基民黨議員支持解散邦議會重辦選舉，歷經數小時溝通卻沒得到明確結果，外界質疑她已失去約束黨內成員的威信。

凱倫鮑爾隨後在基民黨的一場緊急會議上表示，基民黨部分成員和極右派的另類選擇黨及極左派維持「曖昧關係」，因此她決定辭去黨魁。

今夏前完成新人選表決

消息人士表示，「凱倫鮑爾將在今夏前安排好找到新總理候選人相關程序，進一步為基民黨的未來做準備，然後正式辭去黨魁」。德國下次大選預料在明年秋天舉行，屆時梅克爾將卸任總理。也有分析家認為，基民黨和中間偏左的社民黨之間岌岌可危的執政聯盟，或許無法維持這麼久。

據報導，凱倫鮑爾擔任黨魁以來，試圖讓基民黨有些改變，她提出和梅克爾不同的政策方向，包括緊縮移民政策、研究恢復徵兵等，還表明反對同性結婚。不過，這些改變選民不太埋單，基民黨近來在地方選舉表現欠佳，這次圖林根邦風波，她事先未能阻止基民黨議員和極右派聯手，事後又無法說服黨籍議員支持解散議會改選，成為壓垮她的最後一根稻草。