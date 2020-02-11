愛爾蘭大選 「共和軍政治組織」新芬黨有望組政府

愛爾蘭9日舉行大選，10日邁入第二天計票。一直處於邊緣地位的新芬黨（Sinn Fin）顯然比其他黨派贏得更多選票，極有可能嘗試組成新政府。這是令人震驚的選舉結果，因為新芬黨在北愛爾蘭騷亂年代是愛爾蘭共和軍（IRA）旗下的正式政治組織，其邊緣地位直至1998年耶鮮受難日協議簽署後才比較好。

衛報報導，新芬黨領袖麥唐納9日告訴支持者，「革命」已經發生，她將嘗試與其他黨派合組執政聯盟。她說愛爾蘭「不再是兩黨制」。

除此之外，新芬黨在選戰時也強調社會議題，包括高租金、創新高的遊民人數，以及高昂的生活成本等。新芬黨也表示，只要新芬黨參與組成政府，將會準備推行愛爾蘭統一公投。

中央社報導，曾因和愛爾蘭共和軍的關聯而遭嫌棄的新芬黨，幾乎贏得四分之一的第一選擇票（first preference vote），有可能險勝執政的愛爾蘭統一黨（Fine Gael）和中間偏右的共和黨（Fianna Fail）。這兩個中間派政黨已在愛爾蘭輪流執政長達一世紀。

總理瓦拉德卡9日晚間表示，組成政府將「相當具有挑戰性」。共和黨黨魁馬丁（Michel Martin）不排除與新芬黨合作，但表示「巨大歧見」依舊存在。麥唐納則說，她正多方探詢意見，尋找是否有方式能不和兩黨合作，依舊組成政府。

共和黨與統一黨在大選期間都曾拒絕與新芬黨組成政府。共和黨與統一黨表示，這是基於新芬黨過去與愛爾蘭共和軍（IRA）的關聯，以及不認同新芬黨對於司法、稅制等的政策。

然而，國會席次分配可能將新芬黨排除在權力之外。

愛爾蘭統一黨和共和黨有更多候選人，在160席的國會下院裡，可望各自贏得比新芬黨更多的席位，到底哪些黨能合組聯合政府，目前仍不明朗。僵局可能導致重新舉行大選。