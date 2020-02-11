北京施壓史瓦帝尼與台斷交 專家：短期難得逞

南非媒體本月初報導，中國駐南非大使館上個月底發布聲明，意圖向台灣在非洲的最後一個邦交國史瓦帝尼王國施壓，要求該國與台灣斷交，改與中國建交。

針對中國對史瓦帝尼發出的猛烈攻勢，美國西肯塔基大學政治系的副教授芮宗泰 (Timothy Rich)接受德國之聲訪問表示，中國似乎認為可以說服其他非洲國家向史瓦帝尼施壓，迫使史瓦帝尼與台灣斷交，轉向與中國建交。另一方面，由於美國對史瓦帝尼的影響力有限，中國認定，美國很難說服史瓦帝尼保持與台灣的邦交關系。

芮宗泰說：「中國也可能選擇對史瓦帝尼企業進行制裁，但我認為中國會優先選擇讓其他非洲國家向史瓦帝尼施壓。 由於中國在聯合國的影響力對史瓦帝尼並無直接影響，所以我認為史瓦帝尼在中國持續施壓的情況下，能堅持一陣子。 」

芮宗泰告訴德國之聲，中國過去十年加大了對非洲的援助與投資，對某些非洲國家來說，中國的援助提供了建造基礎建設的機會。同時，中國不斷透過區域性組織將對非洲的援助與投資串連起來，並透過這樣的鏈接向史瓦帝尼施壓，要求史瓦帝尼承認一中原則，或是面臨被踢出區域性組織的命運。

芮宗泰認為，即便最終史瓦帝尼決定與中國建交，台灣仍應該持續在非洲建立非官方的各式關系，雖然這個策略的實際成果，也會取決於有多少非洲國家願意在不激怒中國的前提下，與台灣建立這樣的關系。

芮宗泰告訴德國之聲：「台灣一直都能模糊官方關系與非官方關系的界線，而長期來說，這對台灣是有益的。 但是，台灣也不該期待與其斷交的國家會回過頭來，與其重新建交。 」

一則聲明引燃外交戰火

中國駐南非大使館1月31日發布一份名為「無邦交關系， 便無商業利益」的聲明，強調自從今年1月10日以來，中國限制史瓦帝尼國民只能到中國駐南非首都比勒陀利亞的使館申請簽證，為史國人民前往中國的過程增加不少麻煩。

中國使館在聲明中表示，中國的作法將對史瓦帝尼的經濟與商業發展造成重大打擊，中國使館也直言，這個結果是因為史瓦帝尼違反一中原則，持續與台灣維持邦交關系。聲明寫道：「中國在毫無選擇的情況下，只好限制史瓦帝尼人民與官員只能向中國駐南非大使館申請赴中簽證，但中國不該替這個結果負責。 」

中國使館強調，中國駐南非使館的大門仍向史瓦帝尼政府與人民敞開，但雙方必須替現在這個尷尬的情況找到一個解決方法。 但中國也重申，如果雙方不建立邦交關系，史瓦帝尼便無法享受中國所提供的商業利益。 聲明寫道：「中國是史瓦帝尼的第二大貿易伙伴。雖然兩國沒有邦交關系，但史瓦帝尼持續在拒絕承認一中原則的前提下，享受與中國的經貿關系所帶來的利益。這種不道德也不正常的情況對中國政府與人民來說都不公平，所以我們不能讓這樣的情形持續發生。」

中國使館甚至指出，除了史瓦帝尼外，非洲其他國家與中國都是盟友，也承認一中原則，所以史瓦帝尼堅持與台灣維持邦交關系的舉動，會將其他非洲國家與其人民處於一個尷尬的位置。使館寫道：「對於與中國關系友好的非洲國家來說，參與一個在拒絕承認一中原則的國家舉辦的非洲聯盟峰會是件非常困難的事。 」

消息傳出後，台灣外交部2月2日針對此事，強烈譴責中國的「霸凌行為」。根據台灣風傳媒報導，台灣外交部發言人歐江安表示，「中國政權醜陋本質和卑劣的打壓手段令人不齒」，並同時對史瓦帝尼堅定維持與台灣邦誼表達感謝。 她說：「我國駐史瓦帝尼大使館充分掌握情資，與史瓦帝尼總理和外長等高層保持密切聯系。 史瓦帝尼政府重申，盡管面臨中國壓力，仍堅定支持深化台史邦誼。 」

歐江安也表示，台灣外交部對於中國以政治手段粗暴干預他國經濟活動，予以譴責與唾棄。她說：「中國長期以商逼政，此次變本加厲，歧視性限縮史瓦帝尼人民申請中國簽證，從中作梗史瓦帝尼進出口貿易，影響史瓦帝尼民生需求。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】