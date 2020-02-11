對亞洲人喊冠狀病毒？英超球員涉歧視道歉

對著亞洲人喊冠狀病毒？英超熱刺隊球星德勒阿里日前在社交媒體上傳一則頗具爭議的視頻，他拍攝了不知情的亞洲人嘲諷新冠病毒。此舉引發輿論評批「種族主義只會點燃怒火」，阿里急忙刪除視頻並道歉。

觀察者網報導，德勒阿里現年23歲，是英格蘭足球運動員，被譽為英格蘭「明日之星」。阿里6日在Snapchat上傳了由三個片段組成的視頻。第一個片段中，他戴著黑色的口罩說著：「科羅納（Corona，指Coronavirus，冠狀病毒）。隨後，阿里調轉鏡頭，選擇拍攝了一位在休息室等候的亞洲人，他還進行了放大特寫，而這個男人並沒有意識到自己正在被拍攝。最後，他把鏡頭朝向了一瓶消毒洗手液，並說道：「這個病毒要比那個更快，才能感染我。」

這則視頻迅速引起巨大爭議。每日星報援引一則評論稱，拍攝這個人，調侃新型冠狀病毒的視頻是完全不合時宜的，「世界各地都有人因為這個病毒而死去，這類種族主義只會點燃怒火」。

批評之下，阿里迅速刪除了視頻，他9日在官方微博和Snapchat上發布了道歉視頻。他說：「我不希望你們對我有那樣的印象，因為這一點都不好笑，我意識到這一點，並將其刪除，這不是開玩笑的事。」

報導指出，新冠肺炎蔓延也造成海外華人受到不友善的對待。在英國謝菲爾德，一名華人研究生因為戴口罩而在街上受到言語和身體上的攻擊；而在萊斯特郡，有兩個被誤認為中國人的學生在大街上被人扔雞蛋。