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曼德拉後30年 有自由但積習難改

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
南非雖已民主化甚久，但在許多積弊難改下，國家發展仍面對許多挑戰。圖為曼德拉。（Photo by Wikmedia Commons）

南非變民主了，但貪污、大地主制等積習難改！2020年是曼德拉出獄後滿30年，30年來南非雖然變成非洲數一數二的穩定民主國家，但貧富差距也逐漸擴大，多數人民無法享有國家健保，而貪污的陋習也難以改善，另外，該國土地仍被少數白人把持，無法重新分配。

南非媒體自由度高

根據《半島電視台》分析報導，南非在1994年結束白人政府統治後，又經歷6次和平選舉，雖然都是由曼德拉創立的「非洲民族議會」贏得選舉，但民主化的南非已不再出現因人民發表政治觀點遭逮捕的事情。另外，2019年南非的媒體自由度在180個國家中位居第31名，是非洲少數媒體自由的國家。

南非的GDP也從1994年的1398億美金成長至2018年的3689億，這期間每年幾乎都可以超過3%的速度成長。不過近年來南非面臨失業率高升的問題，許多經濟機構今年紛紛調降南非的成長率預測。

貪汙問題嚴重

另外，南非也有嚴重的貧富差距，1%的有錢人擁有全國70%的財富，而底層60%的國民卻只握有7%，這使南非擁有全世界最高的基尼係數（衡量貧富差距的指數，越大越不好）0.63，而這也凸顯出南非的貪污問題。

總統拉瑪佛沙也提到，南非因貪汙嚴重，GDP損失高達340億美金，而且貪汙問題不限於高官，甚至也深入基層。不過分析認為，現在政府改革若能逐步生效，貪汙造成的經濟損失有望受到控制。

南非政府並沒有法律可以讓國家在特殊狀況徵收土地，也讓過往統治南非的白人階級依舊富有，不到10%的人口卻掌握了72%的土地，南非政府雖然有跟白人階級收購土地，但政策成效並不彰，也讓民眾快受不了。

《商業科技》提到，拉瑪佛沙預計將於13日進行國家演說，面對的是反對黨要求貪汙的部長下台聲浪，反對黨並揚言不排除以抵制國家演說做為抗爭手段。曼德拉（2013年過世）雖然已經出獄30年，南非的國家發展仍面對貪汙、白人富有階級等的挑戰。

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