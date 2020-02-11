武裝衝突加劇 馬利總統：願溝通

馬利政府首度同意跟武裝團體談判！馬利總統10日表示，有鑑於該區武裝衝突加劇，IS在當地勢力崛起等因素，他們將與幾個主要的武裝團體接觸，商討停戰的可能性。馬利、尼日所屬的薩赫爾地區長年戰亂，經聯合國多次介入都無效，近來更隨著IS殘部崛起，讓武裝衝突升溫。

根據《半島電視台》報導，馬利總統凱塔受訪時一改過往政府不願跟武裝勢力妥協的態度，表示願意在一些前提下，跟武裝勢力進行談判。目前也已經委任前總統跟當地勢力進行談判。

馬利自2012年開始，政府跟武裝基地就時常爆發嚴重衝突，聯合國多次派遣維和部隊與使節團進行調解都無效，許多聯合國官員甚至在戰亂中喪生。隨著傷亡人數越來越多，在2019年達到高峰，法國政府只能不斷加派部隊進駐，並呼籲歐盟不能忽視該區的武裝衝突升溫。

《法蘭西24》報導，國際人權觀察組織也呼籲馬利政府要正視當地聖戰士與種族屠殺的問題，根據組織報告顯示，2019年是當地平民因為武裝衝突喪生人數最多的一年，呼籲馬利政府要有所行動。

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