快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西亞拉風暴重創歐洲 班機取消道路塞

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
英國氣象局學家表示，儘管冬季暴風雪並不罕見，但這場強烈的大西洋風暴（示意圖）重創了歐洲。（photo by Pixabay）

西亞拉風暴（Storm Ciara或稱Sabine）9日起從愛爾蘭向西、北歐颳起，重創歐洲，造成停電與交通混亂；使西歐和北歐多國街道遭洪水淹沒，許多航班取消，強風吹倒的樹木也阻塞了道路和鐵軌，以致交通大停擺。包括英國、法國、德國、比利時和波蘭等國家都遭到肆虐，災情已造成至少5人死亡。

歐洲各地災情慘重

根據《紐約時報》報導，英國氣象局學家史蒂文·基茨說，儘管冬季風暴並不罕見，但這場強烈的大西洋風暴「值得注意」。風暴於8日下午首先襲擊愛爾蘭，然後移向英國，並登陸西北歐，10日掃過斯堪的納維亞半島，暴風眼位於瑞典和挪威間。英國在周二、三的天氣預報中警告，提防暴風雪或結冰的情形發生。

災情陸續傳出人命損傷：一名58歲男子10日在英國曼徹斯特開車遭倒塌路樹後砸中而死亡，另一名男子在斯洛維尼亞以同樣方式死亡。在靠近斯洛伐克的波蘭度假勝地布科維納-塔錢斯卡的滑雪纜車附近，一棟滑雪租賃設備的建築物的屋頂爆炸造成傷亡，一對母女罹難。此外，有一名男子在瑞典南部翻船後溺水身亡。

英格蘭南岸附近懷特島最西端的三針石，10日風速達到每小時97英里。強風也導致英國一棟兩層樓房屋的高牆坍塌。一艘搜救衝浪者的救生艇在英格蘭東南部海斯廷斯海岸附近遭遇連續強浪，險些翻覆。英國政府警告說，由於暴風雨，潮汐高於正常水平，呼籲民眾提防洪災的發生。

英格蘭超過320,000間住家和公司在9日停電，法國10日則有90,000戶停電，西北部布列塔尼和東北部Grand Est的一些地區正在應對有史以來最大的停電。法國北部里爾-萊斯奎因機場取消了22個航班，該機場每天約有60個航班。德國法蘭克福機場排定的1,300多個航班出入境，也因風暴而取消了265個航班。

威爾斯積雪、氾洪

根據《BBC》報導，西亞拉風暴過境威爾斯後，大雪使道路無法通行，17所學校被迫關閉，許多鐵路改由巴士接駁疏運。康威郡的蘭拉斯特遭受洪水肆虐，涵洞的排水功能也失效。

【更多精采內容，詳見

英國 停電
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停

席亞拉風暴狂擊英國歐洲西北 淹水停電交通大亂

英國脫歐成定局 留意明年通關變革

經濟日報社論／英國脫歐 經濟挑戰更大

相關新聞

敘利亞猛轟土耳其敘北部隊！7日累積11死

「沒有人能阻擋土耳其的復仇！」血戰9年的敘利亞內戰，10日下午再度於敘北戰場爆發重大衝突。為了殲滅反抗軍在北部邊境易德利卜省（Idlib）的最後根據地，敘利亞總統阿薩德的數萬政府軍精銳，10日再度轟炸土耳其強駐敘北的「緩衝區哨站」，已知5名土軍當場陣亡——這也是土軍7天內累積陣亡的第11名士兵。

泰軍人濫射 陸軍司令道歉誓言推動軍隊改革

泰國東北部呵叻府（Korat）發生軍人持槍濫射平民事件。泰國陸軍司令阿皮拉今天對此道歉，並表示將努力推動軍隊內部改革，他...

曼德拉後30年 有自由但積習難改

南非變民主了，但貪污、大地主制等積習難改！2020年是曼德拉出獄後滿30年，30年來南非雖然變成非洲數一數二的穩定民主國家，但貧富差距也逐漸擴大，多數人民無法享有國家健保，而貪污的陋習也難以改善，另外，該國土地仍被少數白人把持，無法重新分配。

影／遇亂流！歐航班機降落五次皆失敗 女乘客崩潰慘叫

席亞拉風暴（Storm Ciara）挾帶強風豪雨侵襲歐洲西北，歐洲航空編號UX1093航班9日試圖降落荷蘭阿姆斯特丹史基...

薩爾瓦多國會軍警持槍壓陣 逼在野黨撥款添裝備

中美洲國家薩爾瓦多國會9日突然湧入大批軍警荷槍實彈，不是平亂，而是總統布格磊（Nayib Bukele）邀請軍警進入國會...

北京施壓史瓦帝尼與台斷交 專家：短期難得逞

南非媒體本月初報導，中國駐南非大使館上個月底發布聲明，意圖向台灣在非洲的最後一個邦交國史瓦帝尼王國施壓，要求該國與台灣斷交，改與中國建交。

對亞洲人喊冠狀病毒？英超球員涉歧視道歉

對著亞洲人喊冠狀病毒？英超熱刺隊球星德勒阿里日前在社交媒體上傳一則頗具爭議的視頻，他拍攝了不知情的亞洲人嘲諷新冠病毒...

武裝衝突加劇 馬利總統：願溝通

馬利政府首度同意跟武裝團體談判！馬利總統10日表示，有鑑於該區武裝衝突加劇，IS在當地勢力崛起等因素，他們將與幾個主要的武裝團體接觸，商討停戰的可能性。馬利、尼日所屬的薩赫爾地區長年戰亂，經聯合國多次介入都無效，近來更隨著IS殘部崛起，讓武裝衝突升溫。

朝鮮違反聯合國制裁 中國駁船成違法幫手

路透社周一(2月10日)取得的聯合國機密報告顯示，朝鮮去年違反聯合國制裁，加強自己的核武與導彈計劃。

西亞拉風暴重創歐洲 班機取消道路塞

西亞拉風暴（Storm Ciara或稱Sabine）9日起從愛爾蘭向西、北歐颳起，重創歐洲，造成停電與交通混亂；使西歐和北歐多國街道遭洪水淹沒，許多航班取消，強風吹倒的樹木也阻塞了道路和鐵軌，以致交通大停擺。包括英國、法國、德國、比利時和波蘭等國家都遭到肆虐，災情已造成至少5人死亡。

近半美人資料被竊 解放軍4駭客遭美起訴

美國司法部長巴維理10日宣布，起訴四名中國解放軍成員，這四人在2017年涉嫌駭入美國消費者信用報告機構Equifax，「有組織與極厚顏無恥地」竊取約1億4500萬名美國公民的個人機密資料以及該機構的交易機密資訊，這也是史上大宗資料外洩事件之一。

史詩級災難片《貓》：被「魔改」的火車貓

電影也好，舞台劇也好，《貓》（Cats）的中心主旨一直都是簡單得不得了的信念——它就「只是」關於貓。沒有別的深意。它可能涉及一些關於生命的哲理，但絕對沒有政治隱喻、社會寄託，或者關於種族，關於階級，其他種種的種種。即便我們可以從戲劇的進行中看出什麼深層解讀，對於創作團隊來講，那也只是我們自己參透的弦外之音而已。

熱門新聞

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期

專家：誠實為上 社會新鮮人請勿在履歷加上這些字眼

澳幣一度貶至近11年低谷 後市續看貶

「中國自己有錢抗疫」 世銀：不考慮提供貸款

觀光客掉三成「比SARS還慘」新加坡旅遊業喊救命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。