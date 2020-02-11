西亞拉風暴重創歐洲 班機取消道路塞

西亞拉風暴（Storm Ciara或稱Sabine）9日起從愛爾蘭向西、北歐颳起，重創歐洲，造成停電與交通混亂；使西歐和北歐多國街道遭洪水淹沒，許多航班取消，強風吹倒的樹木也阻塞了道路和鐵軌，以致交通大停擺。包括英國、法國、德國、比利時和波蘭等國家都遭到肆虐，災情已造成至少5人死亡。

歐洲各地災情慘重

根據《紐約時報》報導，英國氣象局學家史蒂文·基茨說，儘管冬季風暴並不罕見，但這場強烈的大西洋風暴「值得注意」。風暴於8日下午首先襲擊愛爾蘭，然後移向英國，並登陸西北歐，10日掃過斯堪的納維亞半島，暴風眼位於瑞典和挪威間。英國在周二、三的天氣預報中警告，提防暴風雪或結冰的情形發生。

災情陸續傳出人命損傷：一名58歲男子10日在英國曼徹斯特開車遭倒塌路樹後砸中而死亡，另一名男子在斯洛維尼亞以同樣方式死亡。在靠近斯洛伐克的波蘭度假勝地布科維納-塔錢斯卡的滑雪纜車附近，一棟滑雪租賃設備的建築物的屋頂爆炸造成傷亡，一對母女罹難。此外，有一名男子在瑞典南部翻船後溺水身亡。

英格蘭南岸附近懷特島最西端的三針石，10日風速達到每小時97英里。強風也導致英國一棟兩層樓房屋的高牆坍塌。一艘搜救衝浪者的救生艇在英格蘭東南部海斯廷斯海岸附近遭遇連續強浪，險些翻覆。英國政府警告說，由於暴風雨，潮汐高於正常水平，呼籲民眾提防洪災的發生。

英格蘭超過320,000間住家和公司在9日停電，法國10日則有90,000戶停電，西北部布列塔尼和東北部Grand Est的一些地區正在應對有史以來最大的停電。法國北部里爾-萊斯奎因機場取消了22個航班，該機場每天約有60個航班。德國法蘭克福機場排定的1,300多個航班出入境，也因風暴而取消了265個航班。

威爾斯積雪、氾洪

根據《BBC》報導，西亞拉風暴過境威爾斯後，大雪使道路無法通行，17所學校被迫關閉，許多鐵路改由巴士接駁疏運。康威郡的蘭拉斯特遭受洪水肆虐，涵洞的排水功能也失效。

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