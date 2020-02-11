朝鮮違反聯合國制裁 中國駁船成違法幫手

(德國之聲中文網)路透社周一(2月10日)取得的聯合國機密報告顯示，朝鮮去年違反聯合國制裁，加強自己的核武與導彈計劃。

此外，朝鮮還在中國駁船的協助下，非法進口加工過的石油，又出口大約價值3.7億美金的煤礦。

這份預計送交給聯合國朝鮮制裁委員會的報告共有67頁，預計下個月便會公開。與此同時，美國正在試圖重啟與朝鮮的去核化談判。

聯合國制裁獨立監督單位在報告中寫道："朝鮮民主主義人民共和國（朝鮮）在2019年不但沒有停止其非法核武器和彈道導彈計劃，甚至還持續加強計劃，這違反了安全理事會的決議。"

"盡管該國本身的能力已經十分全面，它仍然非法從外部採購某些零件與技術。"

海上接駁

朝鮮從2006年開始就是聯合國制裁的對象。聯合國安理會希望切斷平壤的核武與導彈計劃資金來源，在過去幾年之間數度加強了制裁力度。

報告中寫道，有一個會員國透露，朝鮮在2019年一月到八月之間出口了370萬噸的煤炭，價值約3.7億美元。報告寫道，根據該會員國所稱，朝鮮大部分的煤炭出口都是從有朝鮮旗幟的小艇搬運到中國駁船上，然後再由這些中國駁船直接送到中國杭州灣以及長江沿岸設施。

朝鮮的盟國－中國，一直以來都堅稱自己嚴格遵守聯合國制裁。中國駐聯合國代表也說，盡管中國為了遵守制裁而蒙受巨大損失、受到龐大壓力，中國仍然嚴格遵守聯合國的決議，履行其國際義務。

意想不到的影響

盡管聯合國的制裁無意傷害朝鮮公民，但是聯合國報告指出，盡管數據和證據有限，聯合國制裁的影響也很難從其他因素中分離出來，但「毫無疑問地，聯合國的制裁對人道處境與救援行動產生了意想不到的影響」。

俄羅斯和中國都提出擔憂，制裁可能傷害到朝鮮的老百姓，因此希望可以緩和一些制裁，協助美國和朝鮮打破他們去核化談判的僵局。但是美國、法國、英國都認為現在不是去除制裁的時機。

朝鮮曾經譴責美國沒有在2019年結束以前，展現出其去核化談判與「殘酷、非人道的制裁」中的彈性，因此朝鮮已經不認為自己需要遵守先前停止核武與導彈測試的承諾。

監督員也發現朝鮮對全世界的金融機構與加密貨幣交易實施黑客攻擊。報告稱，這些攻擊讓朝鮮獲得不法利益，不但違法了金融制裁，也造成許多金錢上的損失。「這些攻擊是低風險、高獲益，而且很難被偵測到。隨著它變得越來越復雜，會變得很難追蹤出它的來源。」

羅法/楊威廉(路透社)

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