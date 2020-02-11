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美國眾議員呼籲 WHO和ICAO接納台灣
眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）10日透過眾議院外交委員會臉書表示，非常歡迎來自台灣的副總統當選人賴清德上周的訪問，雙方就美台關係的拓展與深化有所討論，也談到台灣加入國際組織的重要性。
另外，眾議院「台灣連線」的共同主席夏波（Steve Chabot）在臉書貼文指，自己作為台灣長期支持者，將持續推動高層互訪，雙邊自由貿易協定，夏波呼籲世界衛生組織（WHO）與世界民航組織（ICAO）捐棄政治立場，接納台灣。
眾議院外交委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）在推特貼文指，台灣在全球扮演重要角色，且一直都是美國重要夥伴。
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