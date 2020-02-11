快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國眾議員呼籲 WHO和ICAO接納台灣

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／即時報導
眾議院「台灣連線」的共同主席夏波（Steve Chabot）在臉書貼文呼籲WHO和ICAO接納台灣。圖／取自網路

眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）10日透過眾議院外交委員會臉書表示，非常歡迎來自台灣的副總統當選人賴清德上周的訪問，雙方就美台關係的拓展與深化有所討論，也談到台灣加入國際組織的重要性。

另外，眾議院「台灣連線」的共同主席夏波（Steve Chabot）在臉書貼文指，自己作為台灣長期支持者，將持續推動高層互訪，雙邊自由貿易協定，夏波呼籲世界衛生組織（WHO）與世界民航組織（ICAO）捐棄政治立場，接納台灣。

眾議院外交委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）在推特貼文指，台灣在全球扮演重要角色，且一直都是美國重要夥伴。

眾議院外交委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）在推特貼文。圖／取自推特
美國眾議院外交委員會的社群網頁上貼出與台灣副總統當選人賴清德合照。圖／取自網路

自由貿易 賴清德 WHO ICAO
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

數位外交 連結世界 讓人民感受外交的溫度

促ICAO納台灣為觀察員、停止審查社群 美眾議員致函

美眾議員致函ICAO主席 批疫情期間排除台灣

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

相關新聞

創近37年來紀錄…巴西聖保羅豪雨成災 全市交通癱瘓

巴西第一大城聖保羅市從昨天傍晚開始遭到暴雨襲擊，導致河水氾濫，多處地點發生嚴重淹水、土石流、房屋倒塌等災情，全市交通癱瘓

棄保潛逃前董座戈恩 要求日產三菱公開內部文件

日產汽車公司前董事長戈恩的律師團今天要求公布日產-三菱的內部文件，以查明戈恩被控財務不當行為而遭逮捕之前，被開除的原因為...

美國眾議員呼籲 WHO和ICAO接納台灣

眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）10日透過眾議院外交委員會臉書表示，非常歡迎來自台灣的副總統當選人賴...

近半美國人個資遭竊 司法部起訴4中國解放軍駭客

美國司法部今天宣布，起訴4名中國人民解放軍成員，因為他們涉嫌參與2017年大規模駭入美國信評機構易速傳真公司（Equif...

泰血腥屠殺…只因4.8萬元佣金

泰國東北部呵叻府一名軍人賈克潘持槍掃射平民造成廿九人喪生。泰媒調查，起因可能是賈克潘未收到一筆五萬泰銖（約台幣四萬八千元）的房地產交易佣金，引發殺機，他槍殺了房地產開發商後才上街濫射民眾。

黨員勾結極右派 梅克爾接班人不選總理了

德國執政黨基民黨黨魁康坎鮑爾十日召開記者會，表示不會代表基民黨參選下屆總理，也不會率領基民黨參加預定明年舉行的下次國會大選，並將在新任黨魁人選確定後交棒。康坎鮑爾原本被公認是總理梅克爾的接班人。

喀麥隆內亂未解 大選仍執意舉行

喀麥隆將在近日舉行大選，但該國民眾分成英語區與法語區，英語區的選民遭受該國分離主義勢力影響，動盪不安。再加上執政的人民民主行動黨以法語為主，預料有絕對優勢。而反對黨堅持，如果無法確保英語區人民安全就不應該舉辦大選，但由於勢力過小，大選應會照常舉行。

拒國際插手事務 非盟要拿回主導

「非洲問題由非洲自己解決！」非洲聯盟日前召開高峰會，新主席宣示將致力於解決各國的衝突，以減少聯合國及法國等插手非洲事務。南非總統拉瑪佛沙表示，「惟有由聯盟主導解決區域衝突，才能創造良好的非洲的經貿大環境。」<

影／起落架斷了！俄客機硬著陸 冰上驚恐迫降

俄羅斯烏塔航空一架波音737，9日在落地時發生意外，導致起落架斷裂、機腹著地，一直在結冰的跑道上滑行到一旁積雪中才煞住，...

誰說尼羅河是埃及的？衣索匹亞上游建水壩川普出面調停

紐約時報9日報導，數千年來尼羅河一直由埃及掌控，但現在衣索匹亞在尼羅河上游建了一座非洲最大水壩，水庫面積約與英國倫敦面積...

新芬黨擺脫邊緣 躍愛爾蘭最大黨

愛爾蘭9日大選，新芬黨顯然比其他黨派贏得更多選票，將嘗試組成新政府。這是令人震驚的選舉結果，新芬黨在北愛爾蘭騷亂年代是愛爾蘭共和軍（IRA）旗下政治組織，其邊緣地位直至1998年耶鮮受難日協議簽署後才比較好。

「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停

「席亞拉」（Ciara）風暴9日以每小時90英里（約144公里）侵襲歐洲西北部，狂風暴雨不僅讓英國超過3萬家戶停電，航空公司取消了數百個航班，火車也被延誤，多家鐵路公司也提醒旅客「如非必要」，最好不要出行。

熱門新聞

「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停

家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期

專家：誠實為上 社會新鮮人請勿在履歷加上這些字眼

誰說尼羅河是埃及的？衣索匹亞上游建水壩川普出面調停

澳幣一度貶至近11年低谷 後市續看貶

武漢肺炎疫情蔓延 義大利再悍拒中國復航要求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。