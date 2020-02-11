美國眾議員呼籲 WHO和ICAO接納台灣

德國執政黨基民黨黨魁康坎鮑爾十日召開記者會，表示不會代表基民黨參選下屆總理，也不會率領基民黨參加預定明年舉行的下次國會大選，並將在新任黨魁人選確定後交棒。康坎鮑爾原本被公認是總理梅克爾的接班人。

2020-02-11 00:10