「寄生上流」抱回四座奧斯卡小金人 展現南韓軟實力
韓國電影「寄生上流」在本屆奧斯大放異彩，進一步鞏固「韓流」在文化產業的地位。
凸顯南韓階級與貧富差距的電影「寄生上流」，成為首部勇奪奧斯卡最佳影片的外語片，製片公司Barunson娛樂＆藝術僅耗資1,100萬美元製作，卻打敗了成本高出八倍的好萊塢作品。
寄生上流在奧斯卡力壓群雄，南韓網友歡聲雷動，此殊榮亦成為南韓娛樂產業的重要里程碑。韓劇及K-Pop（韓國流行音樂）在全球掀起韓流，讓娛樂產業成為南韓軟實力的象徵。文化出口對南韓經濟的重要性日益提升，從韓戰後帶動國家發展的製造業逐漸轉型。
過去十年，南韓一路茁壯，成為娛樂強國，舉世最受歡迎的男孩團體「防彈少年團」（BTS），使K-Pop躍上世界舞台。南韓的影視產業，創造出許多風靡全亞洲的浪漫韓劇，也在很難打入、卻非常龐大的中國大陸市場大受歡迎。全球瘋傳的兒童神曲「BabyShark」，及相應而生的周邊商機，更展現南韓逐步擴大的網路內容實力。
寄生上流目前全球票房1.65億美元，在奧斯卡意外大勝後，票房數字可能提高，因為該片雖已在美國戲院下檔，得獎後可望重新上映。
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