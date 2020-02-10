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圖林根邦總理事件喬不攏 梅克爾接班人不選總理了

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
德國執政黨基民黨黨魁康坎鮑爾。（路透）

德國執政黨基民黨消息人士10日告訴法新社，被公認為總理梅克爾接班人的基民黨黨魁康坎鮑爾準備辭去黨魁職務，無意接替梅克爾出任總理，也不會率領基民黨參加下次國會大選。梅克爾對康坎鮑爾的決定表示遺憾。

法新社報導，消息人士說，2018年接替梅克爾出任基民黨黨魁的康坎鮑爾， 一直被公認是最有希望的下任總理人選，但「她現在說自己不會參選總理」。

康坎鮑爾的決定，和德國中部圖林根邦的邦總理選舉有關。圖林根邦基民黨邦議員在上周的選舉中與極右派另類選擇黨議員合作，幫助另一政黨自民黨邦總理候選人凱默里希當選總理，爆冷擊敗現任左派黨邦總理拉梅洛。

由於和極右派合作觸犯二戰後德國政壇主流政黨最大禁忌，梅克爾立即表示圖林根邦的選舉結果「不可原諒」，並表示「必須扭轉這個結果」。康坎鮑爾趕到圖林根邦，試圖說服基民黨議員支持解散邦議會重瓣選舉，歷經數小時溝通卻沒得到明確結果，外界質疑她已失去約束黨內成員的威信。

康坎鮑爾隨後在基民黨一場緊急會議上表示，基民黨部分成員和極右派的另類選擇黨及極左派維持「曖昧關係」，因此她決定辭去黨魁。

法新社說，康坎鮑爾擔任黨魁以來，試圖讓基民黨有些改變，她提出和梅克爾不同的政策方向，包括緊縮移民政策、研究恢復徵兵等，還表明反對同性結婚。不過，這些改變選民不太買單，基民黨近來在地方選舉表現欠佳，這次圖林根邦風波，她事先未能阻止基民黨議員和極右派聯手，事後又無法說服黨籍議員支持解散議會改選，成為壓垮她的最後一根稻草。

消息人士表示，「康坎鮑爾將在今年夏天前安排好找到新總理候選人相關程序，進一步為基民黨的未來做準備，然後正式辭去黨魁」。

康坎鮑爾去年7月開始擔任國防部長，將在明年卸任總理的梅克爾希望康坎鮑爾留任國防部長。

德國下次大選預料在明年秋天舉行，儘管基民黨和盟友巴伐利亞的基社黨，及中間偏左的社民黨之間岌岌可危的執政聯盟或許無法維持這麼久。

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