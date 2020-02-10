喀麥隆內亂未解 大選仍執意舉行

喀麥隆將在近日舉行大選，但該國民眾分成英語區與法語區，英語區的選民遭受該國分離主義勢力影響，動盪不安。再加上執政的人民民主行動黨以法語為主，預料有絕對優勢。而反對黨堅持，如果無法確保英語區人民安全就不應該舉辦大選，但由於勢力過小，大選應會照常舉行。

根據《半島電視台》報導，喀麥隆長期以來一直有語言問題，再加上英語區的分離主義分子持續鼓動下，導致國內動亂不斷。但以法語為主的人民黨掌握了該國議會180席裡的148席，有望讓86歲的獨裁者畢亞持續領導國家，在今年大選前，他已統治喀麥隆37年。

反對黨喀麥隆重生陣線領導人因為去年總統大選敗選流亡海外，他呼籲國內反對黨抵制選舉，除非確保英語區民眾安危；另一個反對黨社會民主前線，雖然參加選舉，但威脅執政黨不會承認選舉結果。不過喀麥隆民眾普遍希望大選，因為早在7年前就應該舉辦，但一直延宕至今。

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