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菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

拒國際插手事務 非盟要拿回主導

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
非洲聯盟新主席拉瑪佛沙認為，先解決各國的衝突問題，有利於非洲整體的經貿環境。（photo by Twitter）

非洲問題由非洲自己解決！」非洲聯盟日前召開高峰會，新主席宣示將致力於解決各國的衝突，以減少聯合國及法國等插手非洲事務。南非總統拉瑪佛沙表示，「惟有由聯盟主導解決區域衝突，才能創造良好的非洲的經貿大環境。」

聯盟重解決衝突

根據《半島電視台》報導，非洲聯盟各成員國領袖日前聚集於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴參加第33屆高峰會，這場會議的主題為「抵制槍聲，創造有利非洲的發展條件。」

有別於之前高峰會著重於貿易及經濟發展的討論，此次會議則聚焦解決區域衝突。即將接任聯盟主席的南非總統拉瑪佛沙即指出，「惟有先解決區域衝突、取得非洲共識，才能就自由經濟及貿易細節進行討論。」

非洲聯盟日前曾成功促使蘇丹國內交戰雙方達成協議，並簽署3年的「共享權力」具體改善措施，大會中也宣佈解除蘇丹的暫停會籍一事，聯盟希望能依循此模式再解決利比亞的內戰問題。

拿回主導權

《非洲新聞台》報導，拉瑪佛沙日前接待到訪非洲的德國總理梅克爾時，雙方也口徑一致表示，「非洲的問題必須由非洲人討論出解決方案。」目前非洲多數的問題正由世界各大國主導，包括聯合國著重的解決糧食短缺問題、進行內戰磋商及法國協助打擊北非興起的恐怖主義等。

據《半島新聞台》表示，「非洲人不會再對自己土地上發生的事情袖手旁觀。」拉瑪佛沙表明其上任後的優先任務，就是讓非洲聯盟在有關利比亞和平進程方面扮演更重要的角色。聯合國秘書長古特雷斯也鼓勵表示，「非洲聯盟的地位很重要，但他們必須展現勇氣及能力去解決問題。」

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