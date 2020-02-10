快訊

菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／起落架斷了！俄客機硬著陸 冰上驚恐迫降

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
俄羅斯烏塔航空一架波音737，9日在落地時發生意外，導致起落架斷裂、機腹著地，一直在結冰的跑道上滑行到一旁積雪中才煞住，所幸機上96人都沒有受傷。整個驚恐過程，都被機上乘客給拍了下了。Twitter/@RuAviaPhotog

俄羅斯烏塔航空一架波音737，9日在落地時發生意外，導致起落架斷裂、機腹著地，一直在結冰的跑道上滑行到一旁積雪中才煞住，所幸機上96人都沒有受傷。整個驚恐過程，都被機上乘客給拍了下了。

根據烏塔航空聲明，這架從俄羅斯莫斯科飛往科米（Komi）共和國烏辛斯克（Usinsk）的客機，在降落時遇上風切導致機尾撞到跑道，起落架斷裂，只好用機腹進行「硬著陸」。

曝光畫面可見，撞擊力道之大，連機艙內都有零件掉落。機上乘客事後回憶表示，整架飛機在跑道上滑行，感覺不會停下來，是機長控制飛機往有積雪的地方去，才順利停住。其他曝光畫面也可見，機腹著地的飛機，躺在被雪蓋住的跑道上，機上乘客所幸都沒有受傷，在機組人員的協助下安全撤離。

俄羅斯聯邦航空運輸署表示，正對這起事故原因進行調查。

俄羅斯 事故 莫斯科
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

奧斯卡／《愛的迫降》玄彬丈母娘出席紅毯　絕美高雅禮服與《寄生上流》模樣差超大

波音737客機迫降俄羅斯西北部 機上96人均安

崔智友閃現「愛的迫降」 特寫鏡頭破功洩孕態

網友眼尖撈「愛的迫降」神仙CP圖 早有曖昧根本婚紗照

相關新聞

影／起落架斷了！俄客機硬著陸 冰上驚恐迫降

俄羅斯烏塔航空一架波音737，9日在落地時發生意外，導致起落架斷裂、機腹著地，一直在結冰的跑道上滑行到一旁積雪中才煞住，...

喀麥隆內亂未解 大選仍執意舉行

喀麥隆將在近日舉行大選，但該國民眾分成英語區與法語區，英語區的選民遭受該國分離主義勢力影響，動盪不安。再加上執政的人民民主行動黨以法語為主，預料有絕對優勢。而反對黨堅持，如果無法確保英語區人民安全就不應該舉辦大選，但由於勢力過小，大選應會照常舉行。

拒國際插手事務 非盟要拿回主導

「非洲問題由非洲自己解決！」非洲聯盟日前召開高峰會，新主席宣示將致力於解決各國的衝突，以減少聯合國及法國等插手非洲事務。南非總統拉瑪佛沙表示，「惟有由聯盟主導解決區域衝突，才能創造良好的非洲的經貿大環境。」<

誰說尼羅河是埃及的？衣索匹亞上游建水壩川普出面調停

紐約時報9日報導，數千年來尼羅河一直由埃及掌控，但現在衣索匹亞在尼羅河上游建了一座非洲最大水壩，水庫面積約與英國倫敦面積...

新芬黨擺脫邊緣 躍愛爾蘭最大黨

愛爾蘭9日大選，新芬黨顯然比其他黨派贏得更多選票，將嘗試組成新政府。這是令人震驚的選舉結果，新芬黨在北愛爾蘭騷亂年代是愛爾蘭共和軍（IRA）旗下政治組織，其邊緣地位直至1998年耶鮮受難日協議簽署後才比較好。

「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停

「席亞拉」（Ciara）風暴9日以每小時90英里（約144公里）侵襲歐洲西北部，狂風暴雨不僅讓英國超過3萬家戶停電，航空公司取消了數百個航班，火車也被延誤，多家鐵路公司也提醒旅客「如非必要」，最好不要出行。

新加坡43例確診中國以外最多 民眾狂囤貨、超市限購民生用品

新加坡繼8日新增七起新型冠狀病毒肺炎確診病例，創下單日新增確診病例最高紀錄；9日再添3起確診病例，目前累計達43起，成為中國以外、國土範圍內確診病例最多的國家

抗新型冠狀病毒 莫迪致函習近平表示願協助

中國2019新型冠狀病毒疫情嚴重，印度媒體今天報導，印度總理莫迪寫信給中國國家主席習近平，除對疫情造成的死者表達哀悼之意...

泰國軍人濫射 電視台直播軍警攻堅惹議

泰國東北部呵叻府一名軍人掃射平民造成多人死傷，由於泰國媒體直播軍警攻堅行動以及軍人利用臉書直播都引起爭議，泰國相關單位將...

泰商場槍擊驚魂 倖存者躲廁所上網追蹤槍手下落

泰國一名軍人在東北部呵叻府持槍射殺平民後，逃進Terminal 21購物中心，民眾連忙躲進4樓廁所，用隔間門堵住入口，並...

U值媒／由武漢肺炎理解WHO和傳染病命名因果

我個人覺得，WHO在命名這件事情上，是過度（偽）左傾，其實有違醫學的人文傳統。很多疾病，因為用人名，或地名，所以醫學生在學習該疾病的時候，可以學到一些相關的歷史，比如誰發現這個病，如何發現，或紀念這個病的首位患者，或記得曾經在歷史上的什麼地方，發生了什麼大規模的不好的事情，那我們要記得。那些歷史小故事，在看病的過程中，也可以和病人分享，病人也會覺得很有趣，醫學是有溫度的，不是冷冰冰的科學名詞，是人類的共同歷史記憶和情感的一部份。

武漢肺炎疫情蔓延 義大利再悍拒中國復航要求

義大利因暫停對中國直航導致雙邊關係急凍，義國政府幾經內部角力後，維持停飛政策。義國衛生部長昨天接受義媒專訪強調，外交與經...

熱門新聞

路透：鴻海鄭州廠已接獲政府復工許可 深圳廠協調中

新冠病毒是生化武器？ 崔天凱與美參議員大打口水戰

今天開盤前 五件國際事不可不知

泰國槍手屠殺29人遭擊斃 疑因房屋買賣糾紛行凶

日企以新冠肺炎疫情為契機 實施遠距辦公

不只鴻海 陸多家汽車廠、國營石化廠緊急動員生產口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。