影／起落架斷了！俄客機硬著陸 冰上驚恐迫降

我個人覺得，WHO在命名這件事情上，是過度（偽）左傾，其實有違醫學的人文傳統。很多疾病，因為用人名，或地名，所以醫學生在學習該疾病的時候，可以學到一些相關的歷史，比如誰發現這個病，如何發現，或紀念這個病的首位患者，或記得曾經在歷史上的什麼地方，發生了什麼大規模的不好的事情，那我們要記得。那些歷史小故事，在看病的過程中，也可以和病人分享，病人也會覺得很有趣，醫學是有溫度的，不是冷冰冰的科學名詞，是人類的共同歷史記憶和情感的一部份。

2020-02-10 11:54