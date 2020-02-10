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影／起落架斷了！俄客機硬著陸 冰上驚恐迫降
俄羅斯烏塔航空一架波音737，9日在落地時發生意外，導致起落架斷裂、機腹著地，一直在結冰的跑道上滑行到一旁積雪中才煞住，所幸機上96人都沒有受傷。整個驚恐過程，都被機上乘客給拍了下了。
根據烏塔航空聲明，這架從俄羅斯莫斯科飛往科米（Komi）共和國烏辛斯克（Usinsk）的客機，在降落時遇上風切導致機尾撞到跑道，起落架斷裂，只好用機腹進行「硬著陸」。
曝光畫面可見，撞擊力道之大，連機艙內都有零件掉落。機上乘客事後回憶表示，整架飛機在跑道上滑行，感覺不會停下來，是機長控制飛機往有積雪的地方去，才順利停住。其他曝光畫面也可見，機腹著地的飛機，躺在被雪蓋住的跑道上，機上乘客所幸都沒有受傷，在機組人員的協助下安全撤離。
俄羅斯聯邦航空運輸署表示，正對這起事故原因進行調查。
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