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誰說尼羅河是埃及的？衣索匹亞上游建水壩川普出面調停

聯合報 / 編譯馮克芸／即時報導
尼羅河是埃及命脈，該國95%人口住在尼羅河沿岸或尼羅河三角洲。圖為開羅附近的尼羅河河景。美聯社

紐約時報9日報導，數千年來尼羅河一直由埃及掌控，但現在衣索匹亞在尼羅河上游建了一座非洲最大水壩，水庫面積約與英國倫敦面積相當，此工程歷經多年波折，預定今年夏天開始蓄水，埃、衣兩國爭執日益嚴重，美國已介入調停。

造價超過45億美元（約台幣1370億元）的衣索匹亞復興大壩，建在距尼羅河三角洲約3200公里的支流藍尼羅河旁，在歷經貪腐醜聞、首席工程師神祕死亡等延宕後，正在裝設兩個渦輪機，衣國官員說，水庫將從今年七月起蓄水。

對衣索匹亞人而言，從2011年起動工的復興大壩象徵國家企圖心，未來可能為千百萬家庭供電、向鄰國賣出巨額電力，且證實衣國是非洲新興強國。但對埃及人而言，卻可能水源匱乏、生計無著，或甚至威脅到國家自我意識的核心。

埃及農民賈瑞拉（Hamed Jarallah）說：「沒有尼羅河，埃及將無法生存。我們的生活正遭受破壞。」

埃及是世界上最乾燥的國家之一，全國幾乎所有飲用水都來自尼羅河，95%人口住在尼羅河沿岸或尼羅河三角洲，三角洲生產了埃及三分之二的糧食。但近年來隨著地球暖化，當地經常出現旱災，且埃及人口每6個月就增加100萬，聯合國估計這使該國到2025年就會缺水。

埃及過去牢牢掌控尼羅河，從未與上游國家起紛爭，甚至曾有埃及統治者試圖入侵衣索匹亞。但衣索匹亞水資源部長貝克勒（Seleshi Bekele）上個月受訪時說，「尼羅河是埃及的」這種說法，是「你聽過最荒謬的事」。

過去8年多來，埃及、衣索匹亞及介於兩國之間的蘇丹，為此大壩爭執多年無結果。去年11月起，美國總統川普在埃及要求下，介入調停。川普上月表示，他的調停或許應得諾貝爾和平獎。白宮現在力促各方在本月底談定協議，但埃衣兩國官員都說，沒那麼容易。

埃及援引殖民時代一項水源條約及1959年與蘇丹的協議，認為埃及控制尼羅河有憑有據，但衣索匹亞不承認上述條約及協議。

衣國前總統（Mengistu Haile Mariam）1978年提議在尼羅河岸興建一連串水壩時，面臨的只是埃及模糊的威脅，當時的埃及總統沙達特說：「我們不會等著在埃及渴死。」「我們將去衣索匹亞，死在那裡。」

衣索匹亞現任總統阿邁德（Abiy Ahmed）2018年上任後，曾訪開羅，向埃及人保證，復興大壩不會傷害埃及的水源。然而去年阿邁德因解決衣國與鄰國厄利垂亞之間長期衝突而獲諾貝爾和平獎後，他告訴國會，「沒有任何力量」可阻止衣國完成大壩，且必要時他將讓千百萬民眾準備就緒，與埃及一戰。

西方國家外交官說，目前白宮和世界銀行居中安排的談判，與埃及的期待有落差。儘管埃及總統塞西（El-Sissi）與川普關係密切，埃及必須讓步，因為談判拖得越久，距離衣國大壩完工就越近。

衣索匹亞在尼羅河上游興建非洲最大水壩復興大壩，圖為大壩施工檔案照。路透

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