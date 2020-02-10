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「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停

世界日報 / 編譯中心╱綜合9日電
「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停。 法新社

「席亞拉」（Ciara）風暴9日以每小時90英里（約144公里）侵襲歐洲西北部，狂風暴雨不僅讓英國超過3萬家戶停電，航空公司取消了數百個航班，火車也被延誤，多家鐵路公司也提醒旅客「如非必要」，最好不要出行。

路透報導，這場風暴為英國過去7年來最大的一場風暴，英國氣象局已對英國各地發出洪水警報，其中包含英格蘭200多條、蘇格蘭60多條、威爾斯17條。除針對風暴發出黃色警報，在大雨部分也對全國發布黃色警報，在英格蘭北部及威爾斯北部已經有超過100毫米的降雨。

狂風暴雨也造成多個地區停電，超過9.2萬人受影響。蘇格蘭中部城市伯斯8日則有一間酒吧的屋頂部分塌陷，造成3人受傷。

除了英國和愛爾蘭，風暴帶來的惡劣天候也影響法國、比利時、荷蘭、瑞士和德國

歐洲航空交通大亂，數百班來往英國及歐洲各地的航班及鐵路取消，包括德國法蘭克福機場取消最少100班航班；荷蘭阿姆斯特丹國際機場有最少120班航機取消或延誤；英國希斯路機場亦有航班取消。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）也指出，由於席亞拉風暴的影響，公司已暫停德國西北部許多地區的長程列車服務。

由於天氣惡劣，曼城及韋斯咸周日的英超賽事改期，女足、欖球及賽馬亦要延期。倫敦8個皇家公園關門，白金漢宮的換班儀式亦取消。荷蘭取消周日所有足球賽事，德國甲組球會慕遜加柏對科隆周日的賽事宣布取消。

「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停。 法新社

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