新加坡43例確診中國以外最多 民眾狂囤貨、超市限購民生用品

新加坡繼8日新增七起新型冠狀病毒肺炎確診病例，創下單日新增確診病例最高紀錄；9日再添3起確診病例，目前累計達43起，成為中國以外、國土範圍內確診病例最多的國家。根據新加坡衛生部，其中22例為本地傳播，且包含至少3起群聚感染。

新加坡9日證實，目前確診病例中已確認有3宗群聚感染地點，包括位於新加坡小印度區內知名中藥行「永泰行」、新加坡君悅酒店於1月20至22日舉行的百人商務會議，以及「新加坡基督生命堂」。總計有來自3個家庭的17宗確診病例皆涉及相關群聚感染。

此外，新加坡9日展開第2度撤僑，自中國武漢撤離174人。包機飛抵樟宜機場後，機上僑民、領事館成員與醫療人員皆在入境後立刻接受健康檢查。11日將登場的新加坡航空展也受疫情拖累，包括美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）等，全球超過70家業者確定不參加在樟宜展覽中心舉行的展覽，約占參展業者的8％，觀展人潮也預計大幅減少。

另據中央社報導，7日起即有民眾恐於疫情，赴超市搶購民生用品，全島超市人潮湧現，包括速食麵、衛生紙與白米等民生用品均遭搶購。

因應搶購風潮，職總平價超市9日起限制購買數量，新加坡媒體聯合早報、新傳媒8頻道新聞報導，每名消費者最多只能購買4袋紙類產品，包括衛生紙、面紙與廚房紙巾、2袋米、4袋速食麵，以及最多新幣50元（約35.9美元）蔬菜。

職總平價超市指出，日常生活必需品貨源穩定，限制購買數量，只是希望消費者不要囤積貨物。總理李顯龍8日也發表聲明指出，新加坡有足夠的柴米油鹽、速食麵與罐裝食品，衛生紙也貨源充足，呼籲民眾不用急著囤積生活必需品