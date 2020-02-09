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泰國槍手屠殺29人遭擊斃 疑因房屋買賣糾紛行凶

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
泰國呵叻市槍擊案一名傷者，九日在醫院病床上看著來探視的親友。（美聯社）

一名泰國軍人8日下午在泰國東北部呵叻府營區開槍射殺長官及兩名同袍，然後開著偷來的軍車到一座熱鬧的商場展開血腥濫射，並在商場內與軍警對峙，到9日上午才遭攻堅擊斃，結束這場長達17小時的驚魂記。此案造成至少29名受害者喪生，多數是商場購物民眾，年紀最小的是一名13歲少年，另有57人受傷。

泰國總理帕拉育在呵叻市一家醫院探視傷者後表示，槍手行凶動機和「房屋買賣糾紛」有關，槍手與他長官的一名親戚起衝突，憤而行凶，這類槍擊案在泰國「前所未見」，希望這樣的危機是最後一次發生。

帕拉育說，槍手攻擊營區軍火庫的守衛，才會偷到槍，「這不是軍營的疏失，我們不會讓軍火庫沒人看管」。槍手的長官與軍火庫一名守衛都喪生。

事發後警察和特種部隊迅速趕到商場，一邊搜尋凶手，一邊分批疏散幾百個民眾。到9日清晨還有人被困在裡面，而且不時傳出槍聲。

當地媒體說，32歲的現役士官長賈卡潘斯在營區行凶後，偷了一把M60機槍、幾把步槍和一輛悍馬車逃出軍營，沿途射殺平民，最後進入呵叻市中心的機場主題百貨公司「21航站」。

他透過臉書直播整個過程，並在晚間約7時20分上傳自己和槍枝的合照寫著「我累了」。不過他的臉書帳號隨後被臉書關閉。

在商場外面拍攝的影片顯示槍聲大作，民眾爭相逃避。許多人在商場外面遇害，有些人死在車上，有些則是路人。公共衛生部長阿努廷說，有個醫生在協助傷者時中彈，還有一名警察殉職。

娜塔雅與家人吃過飯正準備開車離去時聽到槍聲，立刻拿起手機拍攝影片。她說：「我先看到一個女子歇斯底里的跑出商場，接著她前面有個男子扔下摩托車逃命。」

她回家後才知道情況有多慘烈，聽到死亡人數嚇得昏倒。她說：「我不相信我們這裡會發生這種事情。我們幾乎每隔一天都會到那個商場。」

紐約時報報導，泰國6900萬人估計擁有1000萬支槍，不時會傳出幫派火併或因個人糾紛開槍行兇案件，但刻意針對無辜者進行大規模屠殺卻非常罕見。

去年11月，在泰國南部穆斯林爭取自治權的衝突地區，曾發生槍手攻擊安全檢查哨造成15人喪生事件。但在離曼谷三小時車程、平常相當平靜的呵叻府發生大規模槍擊案，讓民眾相當震驚。

泰國 警察 槍擊
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