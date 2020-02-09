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影／畫面曝光！泰軍人商場屠殺26死 對峙17小時擊斃
泰國8日發生一名軍人持槍掃射購物中心事件，造成26人死亡、57傷後，凶嫌躲在一座購物中心地下室與維安人員對峙了17小時，在軍警展開攻堅擊斃行凶軍人後，於9日正式落幕。
泰國國防部發言人孔齊中將事後證實，在東北部呵叻市（Nakhon Ratchasima）Terminal 21 Korat購物中心行凶的槍手是士官長賈卡潘斯（Jakrapanth Thomma）。
泰國公共衛生部長阿努廷(Anutin Charnvirakul)在事後也特別上社群媒體感謝警方和軍方，結束這場對峙情勢，寫到「槍手已遭擊斃！！！」
這起槍擊事件發生在8日下午3時左右，根據國防部發言人，32歲的士官長賈卡潘斯先是在基地內擊斃任職的第22彈藥營指揮官及兩名同袍，再帶著槍枝和彈藥前往購物中心並沿路開火，一度還傳出凶嫌挾持人質與警方對峙。軍警甚至請出槍手母親做「親情招降」但也未能成功說服凶嫌投降。
賈卡潘斯不但在臉書上傳自己手持步槍的蒙面照，且還在自己的臉書上不斷更新自己的行凶過程，一直到晚間八時都還在發文。
曝光畫面可見，購物中心內民眾驚慌四竄，還有餐廳員工嚇到躲在水槽下方。另有畫面顯示，賈卡潘斯全副武裝，在購物中心內行走的模樣。
有當地警方接受報導指出，賈卡潘斯疑似是因土地糾紛而動了殺機，但實際行凶動機當局表示仍再調查中。
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