英國脫歐後 蘇格蘭獨立再提上日程

對於就脫離英國舉行第二次公投的提案，愛丁堡議會的表決結果是64票贊成，54票反對。蘇格蘭地方政府首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）上周五在談到英國脫歐問題時表示：「我們距離失去歐盟成員資格以及與之相關的所有權利只有兩天的時間。」

這位蘇格蘭民族黨（SNP）的政治家表示，對於蘇格蘭來說，要想繼續作為歐洲的一部分，現在實現獨立是唯一途徑。

斯特金不能強行舉行全民公決，這需要得到倫敦中央政府的批准。但是，英國首相約翰遜（Boris Johnson）已經明確表示，他不允許舉行第二次公投。他說，在2014年的第一次全民公決中，這一問題已經在全國人民中得到澄清。然而當時有55％的蘇格蘭人反對脫歐。

斯特金認為，自2016年英國舉行脫歐公投以來，條件发生了變化。她說，當時大多數蘇格蘭人都投票反對離開歐盟，但遭到英格蘭和威爾士選民的否決。斯特金說，因此她的國家是違心的脫歐。

李京慧/達揚 (法新社、德新社)

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