愛爾蘭選舉三腳督 新芬黨添變數

愛爾蘭選舉陷入激戰。近日投票的出口民調顯示，主流的三大政黨目前得票率都落在22%，沒有人具明顯優勢。媒體分析，如果開票結果與出口民調吻合，愛爾蘭將會面臨難以組成政府的僵局。這次選戰中，前身曾為愛爾蘭共和軍（恐怖組織）的第三大黨新芬黨獲得許多年輕選民支持，讓選情多了許多變數。

三大黨差距極小

根據《英國廣播電台》報導，愛爾蘭將於本次選舉中選出160位議員，如果要獲得執政權需要獲得80席才能組閣。不過根據愛爾蘭時報與民調機構的出口民調顯示，執政的愛爾蘭統一黨獲得22.4%的選票，但緊追在後的新芬黨則獲得22.3%的選票，主要反對黨愛爾蘭共和黨則獲得22.2%的選票。

2016年大選中，愛爾蘭統一黨獲得47席已經是成立以來最少的席次，當時則與愛爾蘭共和黨共組大聯合內閣（43席），但如今面對第三大黨新芬黨的挑戰，由於新芬黨的前身曾為愛爾蘭共和軍（支持統一北愛爾蘭、恐怖組織），也讓外界對該國選舉如果最終由新芬黨出線會發生什麼情況感到好奇。

根據出口民調，超過65歲的選民大多投給傳統的兩大黨，但在18-24歲的選民當中，新芬黨獲得31.8%的選票。《半島電視台》分析，雖然統一黨首相瓦德卡希望透過與英國完成北愛爾蘭邊界談判做為宣傳的政績，但民眾對英國脫歐興趣缺缺，反對黨則批評統一黨在健保、居住正義政策的失敗。

選情難料

《愛爾蘭鏡報》也提到，在這次選舉中，新芬黨的黨魁瑪莉‧麥當勞以接地氣的宣傳，對執政黨強而有力的批評讓她獲得許多民眾的愛戴。選前有民調顯示，瑪莉獲得32%的選民認同是最有效的溝通者，現任首相瓦德卡只獲得19%民眾支持。

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