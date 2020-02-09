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性別歧視觀念濃 印度女性軍權仍卡關

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
印度最高法院打算推動政府解除軍方對女性地面戰鬥角色的禁令，並賦予她們軍事指揮權（示意圖）。（photo by Army.mil）

印度女性參軍權新里程碑？上個月，印度最高法院呼籲政府解除對女性軍官地面戰鬥任務的禁令，並賦予她們軍事指揮權。本週初，印度政府的律師回應最高法院說，男性士兵還沒有接受女性長官指揮的思想準備，還有「禁閉、孕產和育兒等挑戰」，都顯示印度女權仍卡在傳統觀念。

各方挺婦女參軍權

根據《BBC》報導，最高法院表示：「應在與男子相同的立足點上對她們（女性軍人）進行測試，不要把她們當作另一種階級，排除在外，心態要有所改變。」阿育王大學軍事歷史學家斯利納斯·瑞格海文回應政府的態度說，這份聲明「不可思議地落伍」，讓人想起殖民時代那種「印度士兵永遠沒機會接受印度裔指揮官」的主張。

印度軍隊從1992年開始招募女軍官，幾十年來，她們在空軍擔任戰鬥職務，被有人被招募為戰鬥機飛行員，並可出動飛行進入戰區。若可容納女性的船艦準備就緒，她們將可擔任水手。去年，1名24歲的女性成為海軍第1位海上偵察女飛行員。

軍隊已經算是驚人的例外，過去婦女可擔任醫生、護士、工程師、通信員、行政人員和律師。她們在戰場上治療士兵、搬運炸藥，探測並清除地雷，並鋪設通訊線路。去年，婦女被准許加入憲兵。但婦女仍不被允許在步兵和裝甲部隊中服役。

「雖然有些人辯稱，由於身體的絕對力量，婦女通常無法應付嚴峻的戰鬥，但為什麼要剝奪那些有能力女性的機會呢？」印度退休將軍HS·帕納格認為，婦女享有從軍的權利，只要符合標準，在軍中擔任任何職務的女性都必須與男人平等。

歧視女性觀念仍在

根據《快遞論壇報》報導，2018年，前陸軍參謀長兼現任國防部參謀長比賓·拉瓦特將軍曾說，沒有任何女兵在前線作戰的位置，因為「女人在前線會覺得不舒服」。他說，產假是一個問題，且婦女需要更多的隱私和保護，還說必須從下屬士兵的眼中「屏蔽」女性長官，這些言論當時引起一片譁然。

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