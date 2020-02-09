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紐西蘭首富是高中輟學生 做過黑手、卡車司機
格雷姆．哈特（Graeme Hart）高中時輟學，做過汽車黑手和卡車司機。如今，多虧哈特的私募股權投資，他成為紐西蘭首富。
彭博資訊報導，哈特的財富在Hefty垃圾袋、鋁箔紙的製造商雷諾消費品公司（Reynolds Consumer Products Inc.）上市後，出現大躍進。
根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），1月31日該股上漲9.8%，以一股28.55美元收盤，哈特在公司持股價值達44億美元。該股在2日又持續上漲。
64歲的哈特透過其奧克蘭的蘭科集團（Rank Group）控有雷諾消費品公司多數股份，消費產品事業是他最大的資產。
哈特雖然是全球最低調的億萬富翁之一，不過，他毫不避諱奢侈花錢。他也是超級遊艇包括身長116公尺Ulysses遊艇的熱衷購買者。
Ulysses市值約2億美元，遊艇寬敞到能夠安裝直升機停機坪和另一艘小遊艇。他過去一艘也叫Ulysses的遊艇配備了以蝙蝠俠為主題的彈珠台以及一艘退役的美軍潛艇。
哈特青少年時期輟學後當起汽車黑手和卡車司機。他後來在紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）取得工商管理碩士學位。在那裏，他為過去30年來完成的數十筆交易奠定了收購策略基礎。
2018年哈特回母校演講時說，「大膽一點。這代表盡可能的購買、盡可能的借貸，然後盡最大努力使用資產」。
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