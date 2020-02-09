日男病逝中國 醫院無法確認死因

一名60多歲在武漢的日本男子疑似感染新型冠狀病毒肺炎，在當地住院治療幾天後8日病逝。醫院對他進行治療及檢驗，仍無法判斷他是否感染新冠肺炎，僅寫他死於「病毒性肺炎」。

NHK報導，日本政府表示，1月28日收到武漢的醫院通知這名日本男子感染新型冠狀病毒的「可能性」很高，但重新檢查的結果卻很難判斷。報導說，治療這名男子的武漢當地醫院僅在相關文件中寫他的死因是「病毒性肺炎」，究竟他是否因感染新冠肺炎才致死，醫院的醫師無法判斷。

日本東北醫科藥科大學教授賀來滿夫分析，在疫情持續擴大的武漢，可能因為大量患者到醫院就診，導致重症病患難獲得充分照顧。

日本厚生勞動省同日指出，7日由武漢抵達東京羽田機場的撤僑專機中，一名20多歲的日本男性確認感染新冠肺炎。若加上鑽石公主號郵輪的64名感染者，日本的確診人數已達90人。

研究：病毒傳染半數發生在無症狀時

日本共同社報導，北海道大學教授西浦博帶領的研究團隊估計，新冠肺炎人傳人病例中，至少有一半發生在原發性感染者還沒有症狀時，所以團隊呼籲當局，單是隔離不能阻止疫情擴散，而是要教導人們預防措施，並責令醫療體系為患者暴增的情況做好準備。

研究團隊根據中國、泰國和美國等六國釋出的26個人傳人病例資料估計，續發性感染者被原發性感染者傳染的時間，比先前以為的短。

雖然新冠肺炎潛伏期平均為五天，但研究人員發現，在這26個病例中，超過半數的續發性感染者，在五天之內就出現肺炎症狀。

研究人員做出結論說，這些續發性感染者事在原發性感染者處於潛伏期時就受到感染。