聯合國調停失敗 利比亞戰火仍難息

「利比亞交戰雙方都不肯妥協！」聯合國近日為利比亞交戰雙方GNA（聯合國支持）與LNA（強人哈夫塔主導）促成談判，雙方雖然都希望結束戰爭、安置戰爭難民，但卻無法達成共識，談判毫無進展。雖然18日還有第二輪談判，但雙方已交戰10個月之久，不知道何時才有結束的曙光。

雙方難達成共識

根據《中東之眼》報導，從去年4月開始，割據東方的哈夫塔開始對西方的黎波底政府展開進攻，之後雙方雖有進行數度談判（主要是法國協助斡旋），但最後都無疾而終，近日由聯合國在日內瓦進行調停的會議也未能如願，雙方將於18日啟動第二輪談判。

聯合國利比亞特使薩拉姆表示，雖然雙方都知道全面停火的重要性，但由於分歧點太多而難以形成共識。雙方雖然同意停火，並安置戰爭難民，但卻無法想出具體的處理方式，整場會議根本沒有任何結論。另外，利比亞仰賴的石油出口（效忠哈夫塔的部落控制）也遭到聯合國封鎖，讓利比亞經濟損失慘重。

雙方雖然尚未宣布停戰，但好消息是自1月起重大衝突減少，雖然的黎波底南部還有一些零星戰事，但欲攻打的黎波底的哈夫塔目前也無力對政府軍發動大規模攻擊。針對利比亞經濟命脈石油，薩拉姆也表示，仍持續跟部落談判，討論在雙政府下石油要如何出口，以維持利比亞經濟運轉。

外國勢力干預

《半島電視台》分析，利比亞雙方背後都有各國支持：政府軍GNA主要是土耳其、聯合國支持，哈夫塔背後則有埃及、沙烏地阿拉伯、俄國與法國撐腰。有鑑於各國對利比亞雙方軍援甚多，土耳其甚至直接派部隊進駐的情況下，聯合國先前就召集各國於柏林開會，約束各國不能再干涉利比亞內戰。

聯合國秘書長古特雷斯則警告，各國干涉利比亞的情況已違反安理會規定，如果外國再以武器援助等方式干涉內戰，除了違反國際法外，也會讓當地恐怖組織有復興的可能，他也呼籲各國不要再節外生枝。

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