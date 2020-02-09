快訊

努力到最後一刻說再見 寶瓶星號中午黯然離開基隆母港

泰國士官長市區暴走大屠殺！17小時攻堅落幕至少21死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎疫情延燒 習近平4月訪日恐生變

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）去年12月底在北京會見日本首相安倍晉三（左）。 美聯社

受到武漢新冠肺炎疫情延燒影響，中共國家主席習近平4月首次以國賓身分訪日行程受影響可能性大增。

日媒每日新聞報導，多名日中關係人士透露，日中兩國政府為習近平訪日的協商行程受到影響，連帶習近平4月訪日也產生變數。

中日雙方原商議中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於2月上旬訪問日本，商議習近平訪日細節，包括習近平與日本首相安倍的中日峰會、中日「第五份政治文件」的應對等，都是預定討論的事項。但是，隨著新冠肺炎疫情惡化，不只楊潔篪訪日受到影響，中日原本協調中共外交部長王毅的訪日行程也退回原點。

報導指出，日方希望習近平訪日仍能如期舉行。中方也希望透過訪問日本的成果，遏制國內對政府第一時間疫情因應不佳的批判。中共外交部長華春瑩3日的記者會上表示，與日方保持密切溝通，為顺利推進下階段重大外交議程積極做好各方面準備工作；日本內閣官房長官菅義偉5日記者會上也表示，正按預定規畫慎重進行中。日方無意提出延期。

但報導指出，已經有些分析指出中共可能推遲預定3月5日舉行的全國人民代表大會，一但全國人代會議時程發生變化，習近平訪日將無可避免遭到延期。日本政府人士表示，「有可能在訪日前夕才突然取消」。

習近平 中共 疫情 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

疫情震撼僅次六四事件？紐時：習近平難辭其咎

美宣布金援30億 助陸抗疫

兩面作戰保權力…疫情惹民怨 習神話破滅？

華爾街日報：若武漢肺炎疫情持續 習近平恐難終身連任

相關新聞

泰國軍警攻堅 濫射屠殺20人的槍手遭擊斃

一名泰國軍人8日在東北部呵叻市開槍濫射，造成25人死亡後，躲在一座購物中心地下室內，展開攻堅的軍警今天（9日）將他擊斃。

2020醫療保健指數排名 台灣全球第1

根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，台灣以86.71分...

泰國士官長暴走無差別殺人！攻堅落幕21死

「他當街一邊殺人、一邊直播...這是怎麼回事？」泰國東北部、距離曼谷市區250公里的呵叻市，8日下午發生了極為駭人的大規模槍擊事件。一名泰國陸軍士官長，疑似與部隊指揮官發生金錢糾紛，在基地裡開火殺人。槍手獨身襲擊了軍械室並搶走了大批軍火，接著衝進鄰近的呵叻市區對逛街人潮「無差別掃射」。該名槍手一度透過社群網站發布文字直播，接著就走入購物中心Terminal 21繼續殺人。儘管泰國陸軍與警察隨後重兵包圍現場，但9日凌晨卻攻堅失敗。直到是日上午9點逐層突入的軍警部隊才聯手於賣場美食街擊斃了槍手，但包括殉職特警與槍手本人在內，已知至少21人死亡。

星期人物／世衛祕書長譚德塞 力推全民健保的頌中掌門人

「我擔心譚德塞博士的安全。世界衛生組織祕書長跟我正從世衛組織在曼哈頓中城的辦公室步行到附近的附近的聯合國園區，譚德塞在那裡參加聯合國大會。我們穿越馬路時，譚德塞專注於回答我的問題，視線沒離開過我身上，似乎沒注意到交通燈號的變化，連自行車騎士緊貼著他身旁呼嘯而過，好像也沒察覺。當他毫髮無傷抵達聯合國大廈時，他的幕僚和我都鬆了一大口氣。」

德國極右封印破滅：圖林根邦總理「被當選」的戰後禁忌

2020世界災難不斷，德國也正經歷一場後果難料的政治大地震。位於中部的圖林根邦（Thüringen）5日舉行邦總理選舉，外界原本預期議會的最大黨「左翼黨」將勝出組閣，不料卻遭最小黨的「自民黨」以一票之差逆襲擊敗，自民黨的凱默里希（Thomas Kemmerich）戲劇化地當選邦總理，令外界大為傻眼——不只因為自民黨在議會只佔5%席次，凱默里希更是靠著極右派「另類選擇黨」（AfD）的選票支持才登上大位。這是戰後第一次，德國主流政黨被極右派拱上執政寶座。小邦政治隨之撼動整個德國政壇...

泰國槍手發文秀濫殺行徑 臉書全面移除

在泰國大規模掃射造成20死42傷，並在網路貼出濫射過程的槍手，案發後躲避購物中心一夜，今早被維安部隊擊斃。臉書發言人表示...

新冠肺炎疫情延燒 習近平4月訪日恐生變

受到武漢新冠肺炎疫情延燒影響，中共國家主席習近平4月首次以國賓身分訪日行程受影響可能性大增。

陸促美各州勿賀蔡英文連任？美國務卿籲州長拒北京施壓

法新社報導，美國國務卿龐培歐8日敦促美國各州州長，抗拒中國大陸針對台灣的施壓，他警告，北京正逐漸將其外交戰拉到美國地方層...

泰軍人濫射至少20死31傷！槍手挾人質躲商場 警逐層搜索中

一名泰國軍人8日下午在泰國東北部呵叻府開槍濫射，造成至少20人死亡和31人受傷，至少10名傷者性命垂危，槍手躲在首府呵叻...

泰國士官長濫射至少17死 挾持人質與軍警對峙

泰國東北部那空叻差是瑪府（俗稱柯叻府）首府柯叻市的Surathampithak軍事基地八日發生槍擊案，一名士官長先射殺長官及兩名同袍，偷走軍車開到市區購物中心，沿路射殺民眾，至少造成十二人死亡，受傷人數不明。凶手續在商場四樓挾持十六名人質與警方對峙中。

南韓政府補償居家隔離 四口之家每月3.1萬

韓聯社報導，南韓政府8日宣布，四口之家只要有一個成員居家隔離，政府每月將補償123萬韓元（約台幣3萬1000元），讓配合...

泰國東北部一軍事基地爆槍擊 士兵射殺17人逃逸

曼谷郵報報導，泰國東北部那空叻差是瑪府（俗稱柯叻府）首府柯叻市的Surathampithak軍事基地8日發生槍擊案，一名士官長先射殺長官及兩名同袍...

熱門新聞

泰國東北部一軍事基地爆槍擊 士兵射殺17人逃逸

泰國軍警攻堅 濫射屠殺20人的槍手遭擊斃

2020醫療保健指數排名 台灣全球第1

影／黑色龍捲風！30萬隻蝙蝠大軍 入侵澳洲小鎮

泰軍人濫射至少20死31傷！槍手挾人質躲商場 警逐層搜索中

告別英國王室後首露面！哈利、梅根連袂出席活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。