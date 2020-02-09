新冠肺炎疫情延燒 習近平4月訪日恐生變

受到武漢新冠肺炎疫情延燒影響，中共國家主席習近平4月首次以國賓身分訪日行程受影響可能性大增。

日媒每日新聞報導，多名日中關係人士透露，日中兩國政府為習近平訪日的協商行程受到影響，連帶習近平4月訪日也產生變數。

中日雙方原商議中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於2月上旬訪問日本，商議習近平訪日細節，包括習近平與日本首相安倍的中日峰會、中日「第五份政治文件」的應對等，都是預定討論的事項。但是，隨著新冠肺炎疫情惡化，不只楊潔篪訪日受到影響，中日原本協調中共外交部長王毅的訪日行程也退回原點。

報導指出，日方希望習近平訪日仍能如期舉行。中方也希望透過訪問日本的成果，遏制國內對政府第一時間疫情因應不佳的批判。中共外交部長華春瑩3日的記者會上表示，與日方保持密切溝通，為顺利推進下階段重大外交議程積極做好各方面準備工作；日本內閣官房長官菅義偉5日記者會上也表示，正按預定規畫慎重進行中。日方無意提出延期。

但報導指出，已經有些分析指出中共可能推遲預定3月5日舉行的全國人民代表大會，一但全國人代會議時程發生變化，習近平訪日將無可避免遭到延期。日本政府人士表示，「有可能在訪日前夕才突然取消」。