泰國軍警攻堅 濫射屠殺20人、42傷的槍手遭擊斃

一名泰國軍人8日下午在泰國東北部呵叻府開槍濫射，造成至少20人死亡和42人受傷，圖為醫護人員為傷者救治。 歐新社

一名泰國軍人8日在東北部呵叻市開槍濫射，造成20人死亡、42傷後，躲在一座購物中心地下室內，展開攻堅的軍警今天（9日）將他擊斃。

泰國國防部發言人孔齊中將表示，在呵叻市（Nakhon Ratchasima）Terminal 21 Korat購物中心行凶的槍手是士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma）。

【中央社綜合外電報導】

泰國軍警消息來源表示，維安部隊今天擊斃一名在購物中心內濫殺、造成至少21死的士兵。

這起槍擊事件發生在泰國東北城市呵叻（NakhonRatchasima）的一間購物中心。

路透社報導，發動濫殺並躲藏在購物中心內的軍人已經死亡。

泰國安全消息人士說，8名人質獲救，有些人負傷。

這起槍擊事件昨天下午3時左右發生，直到今天才落幕。外電早先報導，槍手是一名被土地糾紛所激怒的軍人。