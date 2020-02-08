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南韓政府補償居家隔離 四口之家每月3.1萬
韓聯社報導，南韓政府8日宣布，四口之家只要有一個成員居家隔離，政府每月將補償123萬韓元（約台幣3萬1000元），讓配合防疫的家庭不用為基本生活費煩惱。
南韓衛生部說，這個每月生活費津貼，將提供給所有已經居家隔離14天以上的國人和境內外籍人士。
如果居家隔離者沒有跟家人同住，而且已隔離14天，南韓政府將提供45萬4900韓元（約台幣1萬2000元）。補償金額將根據與隔離者同住人數多寡和隔離時間長短來調整。
不過，如果居家隔離者向自身任職的企業請有薪假，就不能申請政府補償金。
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