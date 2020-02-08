南韓政府補償居家隔離 四口之家每月3.1萬

韓國現代汽車公司7日宣布召回43萬輛車，因為車的防卡死剎車系統的電腦可能滲水，導致短路和引擎失火；召回車輛包括2006至2011年款的Elantra車和2007至2011年款的Elantra Touring車。

2020-02-08 12:54