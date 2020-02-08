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泰國東北部一軍事基地爆槍擊 士兵射殺12人逃逸

質疑患者病例 陸要我方公布武漢包機確診台商情況

泰國東北部一軍事基地爆槍擊 士兵射殺12人逃逸

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
泰國軍人照片。圖／取自臉書

曼谷郵報報導，泰國東北部呵叻府（Korat）的Surathampithak軍事基地7日發生槍擊案，一名下士先射殺長官及兩名同袍，偷走軍車開到市區購物中心，沿路射殺民眾，共造成12人死亡，受傷人數不明。泰國警方正追緝這名軍人。

泰國軍方表示凶手是下士賈卡潘斯（Jakrapanth Thomma），在基地內射殺長官和同袍後駕軍車逃逸，開到當地的Terminal 21購物中心，繼續濫射。賈卡潘斯在臉書上傳自己手持步槍的蒙面照，且把犯案過程在臉書直播，一直到8日晚間七時都還在發文。

泰國 潘斯 直播
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