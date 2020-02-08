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影／黑色龍捲風！30萬隻蝙蝠大軍 入侵澳洲小鎮

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
澳洲昆士蘭省小鎮英厄姆遭大批蝙蝠入侵，植物園已被蝙蝠霸占，幼稚園、小學跟醫院周邊的樹木陸續「淪陷」。由於類似狂犬病的麗沙病毒與2019新型冠狀病毒源頭都跟蝙蝠有關，使得當地人心惶惶。路透／NINE NETWORK

澳洲昆士蘭省小鎮英厄姆（Ingham, Queensland）遭大批蝙蝠入侵，數量估計在30萬隻以上，約是當地人口的60倍。蝙蝠大軍漫天飛舞，景象有如黑色龍捲風席捲；居民擔心蝙蝠會傳播疾病，也讓整個小鎮人心惶惶。

澳媒拍攝的影片可見，英厄姆鎮植物園被蝙蝠霸占，有樹木甚至不堪倒吊蝙蝠的負荷而被拉垮。這些蝙蝠更持續擴大領地，幼稚園、小學跟醫院周邊的樹木陸續「淪陷」，有救護直升機被迫緊急改降。眼見蝙蝠大軍來勢洶洶，越來越多家長感到擔心，考慮讓子女請假，以免被帶病的蝙蝠抓傷，或因暴露在蝙蝠的環境而影響健康。

英厄姆所在的欣欽布魯克郡（Shire of Hinchinbrook）郡長傑歐（Ramon Jayo）告訴記者，「看來就像全澳洲的所有蝙蝠都跑到英厄姆來了」。

被帶病蝙蝠叮咬或抓傷，最糟糕的情況是感染類似狂犬病的麗沙病毒；澳洲過去就有3例確診的重症病患。此刻正在延燒的2019新型冠狀病毒，源頭疑似也指向蝙蝠，更讓民眾避之唯恐不及。

昆士蘭野生保護協會（Wildlife Preservation Society of Queensland）政策及活動經理波以蘭（Des Boyland）說，雖然蝙蝠會帶病，但只透過叮咬或抓傷傳播，社區傳染風險偏低。他同時表示，驅逐蝙蝠的成本很高、也幾乎很少成功。

蝙蝠在昆省受到法律保護，地方上的驅逐手段有限。一旦蝙蝠進入繁殖期，就連煙霧、噪音和光等非致命手段都不能使用。傑歐郡長就表示，侵襲當地的蝙蝠有四個不同品種，還在不同時候進行繁殖，很難找到驅逐的機會。出身當地的澳洲聯邦眾議員凱特（Bob Katter MP）甚至揚言，如果他說了算，就會用霰彈槍來對付。

澳洲昆省的查特斯堡（Charters Towers）多年前也曾有數千隻蝙蝠橫行，迫使當地公園永久關閉，一名男童被蝙蝠抓傷後，打了整整11針的疫苗。

被帶病蝙蝠叮咬或抓傷，最糟糕的情況是感染類似狂犬病的麗沙病毒，澳洲過去就有3例確診的重症病患。此刻正在延燒的2019新型冠狀病毒，源頭疑似也指向蝙蝠，更讓民眾避之唯恐不及。路透／NINE NETWORK

蝙蝠 澳洲 2019新型冠狀病毒
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