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全電動零碳排客機再10年成真

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
全電動零碳排客機的夢想即將實現，可能2030年就能載客飛行。取自Eviation網站

2016年11月，以色列研發電動飛機的Eviation公司創辦人巴尤海（Omer Bar-Yohay）有天下班後和團隊小聚，聽到一首描述「愛麗絲夢遊仙境」的歌《白兔子》，靈機一動，便將他們研製的全電動零碳排客機取名「愛麗絲」。

那年稍早，一架單人座的太陽動力2號（Solar Impulse 2）剛完成環繞地球一圈的壯舉。但想生產一架商業上可行、能載客進行長途飛行的電動飛機，聽起來仍像一場夢。

然而，去年6月，Eviation又投入三年時光後，愛麗絲成功在巴黎航空展登台亮相。

那裡的飛機通常都用數字取名，例如空中巴士的A380或波音命運多舛的737 MAX，愛麗絲光靠名字就足夠吸引眾人注意。大窗戶、流線外型、複合材料機體等等都很炫。這架原型機甚至當場就拿到兩位數的訂單。

當然，波音和空巴今年的新訂單數量遠遠超過愛麗絲，而且雖然兩巨擘一直嚷嚷要找碳中和的替代燃料，卻沒有全心全意去做，他們偏好抵銷措施，或主張禁用免洗塑膠製品，不想觸碰真正的問題。

儘管大企業不感興趣也不注資，但電動客機的夢想愈來愈近。假設試航和法規方面一切順利的話，愛麗絲2023年前可以服役。其他的碳中和飛機，甚至可能更早開始載客。

替愛麗絲生產引擎的MagniX和加拿大的Harbour Air公司合作，改裝後者的DeHavilland Beaver水上飛機機隊。第一架電動Beaver已在2018年12月10日靠電動引擎飛越溫哥華。

新創公司ZeroAvia去年9月獲英國政府補助270萬英鎊（約台幣1.06億元），想開發出一款用氫燃料電池來推動的碳中和飛機，不同於MagniX或Eviation機型靠鋰電池推動。

ZeroAvia創辦人米夫塔霍夫（Valery Miftakhov）押注，他的「成品」—能飛920公里的20人座電動飛機—能比以鋰電池為動力的飛機更快問世。

但電動飛機的航程比較受限。愛麗絲若只載9位乘客可飛逾1000公里，能從舊金山飛到洛杉磯，或倫敦飛到柏林，但表現遠不如我們常搭、使用化石燃料的飛機，例如波音737可載約150位乘客飛6000公里。

關鍵在於重量。一架飛機要飛上天且持續長途飛行，所需的電池會讓這架飛機重到飛不起來。儘管米夫塔霍夫相信，氫燃料在這方面具有優勢，但要供應大型飛機動力，還有漫長的研發路。

波音 舊金山 空中巴士
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