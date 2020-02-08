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午餐時間全素 消費者促超市素食外帶食物銷量激增
根據英國超市提供的數據，午餐時間全素消費者人數成長，促使素三明治、捲餅銷售激增。
英國衛報報導，以植物基礎的食物現在已經成為主流。零售業者報告指出，全素外帶食物的銷售暴增，鷹嘴豆泥（hummus）為材料的食物愈來愈受歡迎。
英國的植物基礎食物產品數量激增，而今年全球有破紀錄的40多萬人加入英國素食推廣組織Veganuary嘗試全素。
Veganuary自2014年來要求民眾承諾在1月吃全素。Veganuary表示，2019年和2018年分別有25萬及17萬人參與。英國今年就有13萬人報名參加，比去年10萬人大幅增加。
製造商和連鎖超市、餐廳、酒吧不只鎖定蓬勃發展的全素人口市場，也著眼更大的鍋邊素（flexitarians）族群，這些族群仍愛吃肉類，但是想要減少他們的肉類消費量。
根據模範市場研究顧問公司Kantar，Veganuary讓超市銷售大幅提升，促使肉類替代品，像是磨碎大豆素料、素漢堡的銷售成長14%，扁豆銷量也增加6%。
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