剎車瑕疵引擎恐失火 現代召回43萬輛車

韓國現代汽車公司7日宣布召回43萬輛車，因為車的防卡死剎車系統的電腦可能滲水，導致短路和引擎失火；召回車輛包括2006至2011年款的Elantra車和2007至2011年款的Elantra Touring車。

召回將從4月3日開始，車商將免費安裝防熄火後發生短路的裝置。

此次召回反映出現代汽車多年來一直存在的問題，公司所屬的起亞車數年前發生的引擎起火，曾導致全國公路交通安全管理署(NHTSA)進行調查。

現代公司表示，如果發生短路，即使熄火也可導致引擎失火；不過該公司強調失火的機率很低，因此沒必要須露天停車。該公司接獲三起失火事件，但都沒有人受傷。

去年4月，NHTSA在接到3100多起失火並造成受傷103次的報告後，開始調查現代和起亞車的失火問題，包括2011至2014年款的現代Sonata車和Santa Fe車、2011至2014年款的起亞Optima車與Sorento車，以及2010至2015年款的起亞Soul車。

NHTSA曾表示，將把非撞車造成的失火併入2017年的調查一起展開，2017年的調查是對因引擎失靈而召回的現代車與起亞車進行檢查，NHTSA的新調查是根據多個車廠和消費者的投訴而啟動的。

現代車和起亞車的引擎失靈與失火問題，2015年以來波及到600多萬輛車，現代和起亞迄今已召回約240萬輛。

現代和起亞車廠還展開了提高汽車品質的運動，為370多萬輛車安裝了示警軟體，在引擎失靈時可發出警告，並在出現問題後，使車在行駛過程中進入減速狀態。

現代公司表示，此次召回與先前因引擎失靈而採取的召回無關。