英國逾五分之一人口陷於貧困 創歷史新高

英國最新報告指出，2018年英國勞工的貧窮人口已連續第三年攀升，創下歷史新高，代表就業水平提升未等同於生活水準提高。

英國衛報報導，朗特利基金會（Joseph Rowntree Foundation）7日表示，儘管有薪的就業機會減少貧困風險，但2018年約56%的貧困人口出自勞動家庭；20年前數字約為39%。

朗特利基金會在其英國的年度貧困報告中發現，目前每10個貧窮孩童中，有七名來自勞動家庭。

該報吿補充，單親家庭受工資低於生活水平成本的趨勢影響最大。有工作的單親家庭2018年占貧困家庭的十分之三，而2011年只有十分之二。

朗特利基金會執行董事安斯利（Claire Ainsley）表示，「新政府進入2020年擁有千載難逢的機會（改革）。近幾十年來的成功經驗顯示，英國有機會改善那些最有風險陷於貧困生活的民眾的狀況，但此進展已開始瓦解，將需要全英國及政府不間斷的努力，以解決貧窮問題」。

安斯利說，貧困勞動人口數從1998年的9.9%躍升至2018年的12.7%。

英國在野黨工黨指責政府繼續讓太多人從事低薪、缺乏保障的工作，批評「社會保障體系往往無法向民眾提供所需支持」。

英國約有1400萬人生活在貧窮之中，人數超過總人口的五分之一，其中包括400萬名孩童和200萬名退休人士。過去五年內，此兩個族群人數分別增加40萬和30萬人。