Burberry：武肺疫情衝擊精品市場 比反送中還嚴重

英國精品品牌Burberry在7日表示，武漢肺炎疫情對中國大陸和香港的精品市場造成重大衝擊，因為中國的富裕消費者無法上街購物，旅遊管制也抑制海外購物。

英國衛報報導，Burberry在中國開設的64家門市中已有24家被迫關門，而且因為顧客量較往常減少80%，其餘門市已縮短營業時間。

Burberry執行長戈貝提（Marco Gobbetti）說，「在中國爆發的武漢肺炎疫情，正對精品需求造成實質負面影響」。

戈貝提說，「雖然目前無法預測這種情況將持續多久，但我們對公司的策略依然有信心。同時，我們正在採取因應行動和一切預防措施，確保員工安全和福祉」。

Burberry說，這波疫情對香港精品需求的衝擊，比去年開始的反送中抗爭還嚴重。香港在反送中期間銷售砍半，商店被迫關閉。

銷售額下降與中國赴港遊客數量大減有關。中國和香港市場約占Burberry銷售額的四分之一。而該公司的總銷售額中，在國外採購精品的中國消費者約貢獻40%。

Burberry表示，中國地區僅有國內消費方式受到影響，但各國擴大旅遊限制，代表中國觀光客在歐洲和其他旅遊景點的消費恐在未來幾周內縮水。

Burberry股價7日下跌1.5%，自武漢肺炎疫情上個月成為外界焦點以來，跌幅近15%。

The Share Center的一名分析師米亞（Helal Miah）表示，投資者應預期這波疫情會對Burberry利潤產生重大影響。

米亞說，「雖然Burberry在香港抗爭和政治動亂時期未受太大影響，但隨著中國部分地區封城，顯然難逃武漢肺炎疫情波及」。