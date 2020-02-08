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推特官方帳號又被駭 臉書遭殃

中央社 / 綜合外電報導
美國社群媒體推特（Twitter）官方帳號又被駭。美聯社

微網誌服務平台推特（Twitter）今天證實，社群媒體龍頭臉書（Facebook）及旗下通訊軟體Messenger的官方推特帳號被駭客入侵。

路透社報導，推特發言人在電子郵件聲明中表示，駭客是透過第3方平台入侵這些官方推特帳號，「我們一獲知此事，就封鎖受害帳號，並與我們在臉書的夥伴緊密合作，以修復帳號」。

推特執行長杜錫（Jack Dorsey）的帳號於去年8月遭駭客攻陷，一名未獲授權的使用者得以向杜錫的400萬名追蹤者發送公開推文，包括與種族有關的侮辱性言詞及謾罵，推特後來才奪回帳號控制權。

駭客 修復 社群媒體 推特 臉書
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