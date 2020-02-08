台灣人中央車站示威 抗議世衛組織拒台灣

30多位台灣留學生和台裔移民等7日在曼哈頓的大中央車站舉行示威，抗議中國阻撓台灣加入世界衛生組織(WHO)，他們手舉「2300萬人民需要代表」、「台灣也可以幫助」、「健康人權不是政治工具」等中英標語牌，呼籲在新型冠狀病毒爆發期間，政治不能凌駕在健康與安全之上。

據集會參與者、留美工作人士吳丞竣介紹，此次活動由30多位台灣留學生、一代及二代移民、留美工作人士及支持台灣的外族裔人士自發參加，為沒有領袖的「扁平式組織」；參與者分為六組，在人流最擾攘集中的大中央車站，向各族裔民眾介紹台灣面臨的問題，抗議中國基於政治立場，阻止台灣以觀察員等身分加入世衛組織，致使台灣無法獲得有關疫情的第一手信息。

吳丞竣表示，台灣地處防疫最前線，需在第一時間獲得全面的疫情資訊，世衛組織至今尚未邀請台灣專家參與，有違國際慣例以及專家呼籲，並恐造成國際防疫漏洞。

他也說，台灣的醫療水平先進、防疫經驗充足，截至7日確診16例，日本則確診45例，足見同為最前線，台灣對於檢疫的重視及把關程度；台灣也已分離出新冠肺炎病毒，若加入世衛組織，台灣也能為其他會員國家貢獻防疫經驗、共享疫情資訊。

針對中國大陸網民斥台灣禁出口罩、著實令人心寒的評論，吳丞竣則回應，台灣並非口罩的生產大口，原主要依賴中國大陸進口，疫情爆發期間，大陸停工停產，全球也爆發口罩荒，台灣尚且達不到自給自足的生產能力，實在再無外力出口口罩。