以色列空襲敘利亞 一架載有172人客機險遭殃

俄羅斯指控以色列對敘利亞發動空襲，導致一架載有172名乘客的空巴A320客機，險遭敘利亞防空系統擊中。該機之後緊急降落在由俄國控制的敘利亞空軍基地。

《俄新社》引述俄國防部發言人指出，當地時間6日凌晨2時，4架以色列F-16戰機在敘利亞空域外，對首都大馬士革近郊發動空襲，發射至少8枚空對地飛彈。

俄國RT新聞指出，敘國啟動防空系統攔截以國飛彈，當時一架從德黑蘭飛往大馬士革的客機差點被捲入，幸好大馬士革國際機場塔台「及時行動」，避免客機陷入戰火，該機之後緊急降落在赫梅明空軍基地（Khmeimim air base）。報導未提及該架民航機屬於哪家航空公司。

俄國國防部指控，以國空軍常以民航機作為「肉盾」，發言人柯納申科夫（Igor Konashenkov）表示：「這證明以方毫不在意平民傷亡。」

BBC指出，以軍共發動兩波空襲，瞄準伊朗撐腰的民兵；《阿拉伯敘利亞通訊社》指敘國防空系統攔截掉多數飛彈，但仍有8人受傷，敘國民間觀察組織則稱有23人死亡。

今年一月，伊朗防空系統誤將一架烏克蘭民航機視為美軍擊落，造成機上176人全數罹難。