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川普下令擊斃阿拉伯半島凱達頭目瑞米

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

川普總統6日表示，美軍在他指揮之下，對阿拉伯半島上的葉門展開一項反恐行動計畫，狙殺阿拉伯半島凱達組織(Al-Qaeda in the Arabian Peninsula)頭目瑞米(Qassim al-Raymi)，因為他涉及去年在佛州的恐襲行動。

2019年12月，佛羅里達州潘沙科拉海軍航空基地(Naval Air Station Pensacola)驚傳槍擊案，一名沙烏地阿拉伯籍受訓學員開槍濫射，導致三名美國水兵死亡。

攻擊案後，瑞米宣布這起槍擊案正是他一手主使。

不過，川普僅證實了瑞米已經被美軍擊斃的消息，並未說明美軍這次行動的時間點，也沒有透露獵殺瑞米的行動細節。

瑞米曾在一段長達18分鐘的影片中說，佛州潘沙科拉海軍航空基地槍擊案就是他的組織所為，並形容槍手是「勇敢的騎士」、「英雄」。槍手是在基地裡的上課教室開槍，導致3名美國水手死亡，2名員警因此受傷，其中一名員警開槍反擊，擊斃槍手。

瑞米是阿拉伯半島凱達組織的創辦人，由於組織宗旨是企圖在美國本土發動恐怖攻擊，長期以來被認為是全球最危險的恐怖組織脈絡。

川普總統在聲明中指出，消滅瑞米讓美國以及美國盟友，都能更加安全。他說。「我們會持續保護美國人民，對於想要傷害我們的恐怖分子，我們一定會追緝到底，將其消滅。」

今年1月，美國將21名原本在美國受訓的沙烏地阿拉伯軍方學員遣送回國，理由是這批受訓人員曾在社群網站發布含有聖戰戰士( jihadist)思想或仇美情緒的內容，或者曾在網路聊天室與兒童色情有過接觸。

這是川普總統去年下令狙殺伊斯蘭國(IS)自稱領導人的巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)、及擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼Qassem Soleimani)的再次除去恐怖首腦行動。

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