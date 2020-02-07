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OPEC+擴大減產建議 俄羅斯外長表示支持

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
俄羅斯外長表示，支持OPEC+的擴大減產建議。 路透

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周四表示，俄國支持石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）把每日減產輛增加60萬桶的臨時建議，以應對新型冠狀病毒對能源需求的衝擊。

消息傳出後，西德州油價應聲走高。西德州油價周四收在每桶50.95美元，周五上午一度上漲1.04%，漲至每桶51.48美元。

OPEC+聯合技術委員會已提出擴大減產規模的臨時建議，若所有成員都同意，將立即展開減產行動，持續到6月。先前的消息指出，俄羅斯原先並不支持擴大減產，而是建議延長目前的減產協議。

拉夫羅夫周四表示，俄羅斯總統普亭已與沙烏地阿拉伯討論新型冠狀病毒的影響。拉夫羅夫表示，這種病毒將衝擊油市，「我們支持擴大減產的構想。總統最近與沙國對話，他們討論疫情的影響，討論對全球經濟的影響」。

拉夫羅夫表示，俄羅斯正進行磋商，以決定哪些政策對所有市場參與者最有利。

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