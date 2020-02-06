馬哈迪：成立內閣委員會研究落實英語教數理

光華日報6日報導，馬來西亞總理兼代教長馬哈迪表示，內閣已經成立一個以教育部長為首的委員會，研究落實英語教數理的政策。

至於是否重啟政府之前推行的英語教數理政策時，馬哈迪表示交由該委員會決定。馬哈迪沒有披露委員會的成員。

馬哈迪強調，政府尚未決定是否落實英語教數理的政策，也不理解他向官員的匯報視頻會外洩，並被媒體報導為政府將會落實英語教數理。「事實上我們尚未作決定，我只是在教育部向官員講解，不知為何會外洩。」