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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

馬哈迪：成立內閣委員會研究落實英語教數理

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
馬來西亞總理馬哈迪。美聯社

光華日報6日報導，馬來西亞總理兼代教長馬哈迪表示，內閣已經成立一個以教育部長為首的委員會，研究落實英語教數理的政策。

至於是否重啟政府之前推行的英語教數理政策時，馬哈迪表示交由該委員會決定。馬哈迪沒有披露委員會的成員。

馬哈迪強調，政府尚未決定是否落實英語教數理的政策，也不理解他向官員的匯報視頻會外洩，並被媒體報導為政府將會落實英語教數理。「事實上我們尚未作決定，我只是在教育部向官員講解，不知為何會外洩。」

馬哈迪 教育部 馬來西亞
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