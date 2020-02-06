馬哈迪：成立內閣委員會研究落實英語教數理
光華日報6日報導，馬來西亞總理兼代教長馬哈迪表示，內閣已經成立一個以教育部長為首的委員會，研究落實英語教數理的政策。
至於是否重啟政府之前推行的英語教數理政策時，馬哈迪表示交由該委員會決定。馬哈迪沒有披露委員會的成員。
馬哈迪強調，政府尚未決定是否落實英語教數理的政策，也不理解他向官員的匯報視頻會外洩，並被媒體報導為政府將會落實英語教數理。「事實上我們尚未作決定，我只是在教育部向官員講解，不知為何會外洩。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言