新冠疫情帶來的人道災難和次生災難

1月29日，武漢及湖北10餘市被封城一周後，黃岡一名身患腦癱、生活不能自理、父親遭到防疫強制隔離的17歲少年獨自死在家中。死前多日沒人照顧換洗，大冬天裡6天只吃了三、四頓飯。

1月31日，一名新冠肺炎患者從武漢司門口橋跳橋自殺。生前他向路人哭訴自己感染了冠狀病毒，擔心傳給妻小，不敢住家裡，醫院也沒床位，只能住出租房。由於交通停運，他只能步行去醫院治療，但體力已越來越不支，越來越絕望......

2月1日，湖北黃岡一位母親帶著身患血癌的女兒步行到九江長江大橋封城邊界的「阻截區」，苦苦哀求允許她的女兒去一江之隔的江西九江醫院治療，因為武漢醫院已經人滿為患，無法救治她的女兒。她們很幸運，當時有不少記者在場拍攝，防控卡口最後讓她們通過，並安排了救護車。

據網友的披露，因擔心連累家人，絕望中選擇自殺的遠遠不只武漢那位孩子的父親。而能幸運地離開被封省的湖北去看病卻只是極個別的例子。

湖北各地醫院因醫療資源匱乏早已無法開展正常的醫療活動。在防護服嚴重不足，許多確診和疑似病人無法被隔離就診的情況下，各醫院還連連发生新的聚集性疫情。而戰斗在抗疫第一線的醫生，由於防護裝備緊缺，有的一整天不吃不喝、穿著紙尿布工作。甚至還傳來醫生被傷心絕望的患者家屬毆打的事件。

2月3日，武漢市將武漢國際會展中心、武漢洪山體育館和武漢客廳改造成所謂「方艙醫院」並於次日投入使用。據武漢當地人透露，現在甚至連一些小學也被征用來建方艙醫院。獨立專家指出，方艙醫院條件非常不完備，病床密集，患病程度不同的病人之間無法做到真正的物理隔絕，有導致交叉感染的風險......

更令人擔心的是，如果多個大城市爆发疫情，中國的醫療資源將全面吃緊。對病患而言，看病將難上加難。2月5日，南京已发布通知稱，南京地區各類門診部、診所從即日起全面停診。其他城市也很可能相繼采取類似措施。各地爭搶資源的現象也早已出現。比如，2月初，微博上傳來大理將重慶和黃石政府從緬甸購買的應急物資，一共30萬個口罩扣下征用的消息，重慶方請求放行，卻被告知口罩已发完。此外，在湖北等省農村，感染數量將如何发展尚難以預料。而且由於封路，農村人口求醫問藥更為困難。對病毒的恐懼也導致人們輕易相信五花八門的所謂偏方。比如，在沒有充分證據的情況下，許多人就聽信可將雙黃連作為預防用藥，導致相關藥物被一搶而空。

醫療資源匱缺只是這場災難的一面。封城下物流阻斷，湖北家禽業、養殖業遭遇飼料斷供危機。湖北家禽協會1月31日表示，有會員企業已經「斷料」。湖北省農業農村廳已向農業農村部求援，說到2月底原料缺口近60萬噸。按照湖北省家禽業協會的數據，湖北存欄家禽近四億只，生豬存欄1692萬頭（2019年10月數據）。湖北家禽龍頭企業晨科農牧董事長戴小方1月29日公開发聲发聲，呼籲「救救這些豬和雞」。他說因原料缺乏，飼料只夠支持3天，如果飼料不能及時送到，豬和雞都會面臨餓死的境況。據中國媒體2月6日報道，目前湖北家禽業飼料供應問題有所緩解，但是否長期解決仍不清楚。

武漢動物園也飼料告急並於2月1日在微博上求助稱，園內水產品即將用盡，請求社會各界支援。在武漢等地，許多人家裡的寵物也因主人出門過節的人無法返鄉等原因遭遇斷水斷糧甚至死亡。還有人因為擔心寵物染上新冠病毒並傳給人而恐慌地遺棄自己的寵物，甚至將寵物從高空扔下摔死......

中國經濟增速已持續9年回落。而疫情難以控制對各行各業都將產生巨大的影響。目前受疫情影響最大的是服務業。酒店、餐飲、交通、旅游、電影娛樂等行業已處於癱瘓或半癱瘓狀態。制造業中勞動密集型行業也將遭受重挫，出口下行。工業大省湖北省的各行各業工廠基本停工，許多在華跨國企業停產或停止經營。這些都將根據疫情持續多久引发不同程度的裁員潮、失業潮以及私營企業倒閉潮。

中國的學校教育也受到這場疫情的極大沖擊。31省市中小學推遲開學，各類培訓機構線下課程和集體活動全被取消。上海等一些城市宣布大中小學開學日期延遲到3月份，而其它許多地方尚未公布具體開學時間。此外，隨著許多國家限制中國人入境，還有大量中國留學生滯留在中國，暫時無法前往澳洲等國的學校繼續學業。

越來越多獨立評論人和媒體指出，這場新冠危機凸顯了中共治理體制的失敗；疫情初期欺瞞民眾，未及時全力阻斷是疫情失控的直接原因，再一次表明極權主義、官員唯上不唯下，信息不透明和信息封鎖會給中國人民、乃至全球帶來多麼深重的災難。

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