保加利亞引渡罪犯不成 施壓塞爾維亞入歐盟

保加利亞想要引渡罪犯，卻拿歐盟申請權施壓？保加利亞要求塞爾維亞引渡罪犯未果，檢察總長葛薛夫日前至歐盟提交申訴信件給歐盟執委會主席等要員，揚言要反對塞國申請加入歐盟。各界認為，此事勢將影響塞爾維亞申請入歐盟的進程。

歐盟申請成籌碼

根據《歐洲動態》報導，保加利亞檢察總長葛薛夫日前至歐盟開會時，呈遞信件給歐盟要員，其中包括執委會主席馮德萊恩及秘書長薩索利，內容直指塞爾維亞對引渡經濟罪犯採不合作態度，要求歐盟出面調解。

引發事件的銀行家瓦史列夫2014年涉嫌掏空案使自家銀行倒閉，保加利亞商業銀行共有1.31億的歐元遭到不當挪用，也連帶影響當地經濟。儘管史瓦列夫一再宣稱自己並無從事違法行為，卻長期滯留塞爾維亞不願回國。

保加利亞頻頻暗示，若塞爾維亞再不合作，將施壓阻止其加入歐盟。塞爾維亞與因有領土爭議懸而未解，長期遭歐盟拒於門外，倘若再有歐盟成員國表達反對其入盟，將不利於塞國持續5年的申請談判。保加利亞在此刻選擇向歐盟申訴，也讓各界認為，保加利亞是拿塞爾維亞加入歐盟的進程當作籌碼要脅。

塞國縱放罪犯？

據《蘇菲亞全球》報導，葛薛夫提到，塞爾維亞曾就引渡一案進行討論，但貝爾格勒高等法院卻遲遲不審理此案，他認為塞爾維亞政府是有意縱放史瓦列夫。

葛薛夫日前特意至比利時布魯塞爾歐盟總部參加會議，也安排與塞爾維亞的「歐洲議員」會面，被媒體追問是否在進行施壓時，他僅淡淡回應：「我不是政治人物，也不是外交人員，我只是一名律師，在把自己份內的事情做好而已。」

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